Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 6 de enero

6 de enero 2026 · 08:26hs
Horóscopo del martes 6 enero de 2026

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del martes 6 enero de 2026

Aries (21/3 – 19/4)

La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas, pero conviene analizar mejor los detalles antes de avanzar. En el trabajo surge una oportunidad que puede crecer a mediano plazo. En lo afectivo, una charla pendiente trae claridad.

Tauro (20/4 – 20/5)

Jornada ideal para ordenar temas financieros y reorganizar gastos. Evitá compras impulsivas. En el plano personal, alguien cercano busca tu apoyo. Una salida tranquila o plan casero renueva el ánimo.

Géminis (21/5 – 20/6)

La comunicación será clave durante el día: reuniones, mensajes y acuerdos pendientes empiezan a destrabarse. En el amor, se aclara una duda o malentendido. Buena creatividad para proyectos nuevos.

Cáncer (21/6 – 22/7)

Es un día para bajar el ritmo y escuchar más tu intuición. El cuerpo pide descanso o mayor cuidado. En lo familiar, aparece un gesto de contención que suma tranquilidad. Buen momento para planificar metas.

Leo (23/7 – 22/8)

Tu iniciativa se destaca y podés asumir un rol de liderazgo en lo laboral o grupal. Reconocen tu esfuerzo. En lo sentimental, una actitud más abierta fortalece el vínculo. Noticias positivas por la tarde.

Virgo (23/8 – 22/9)

El enfoque estará puesto en el trabajo y las responsabilidades. Pequeños retrasos obligan a reorganizar tiempos, pero el resultado final será favorable. En el amor, paciencia: una respuesta llega pronto.

Libra (23/9 – 22/10)

Buen día para viajes cortos, trámites o gestiones que venían demoradas. Se activa un proyecto personal. En lo afectivo, crece la confianza mutua. Evitá sobrecargarte de compromisos.

Escorpio (23/10 – 21/11)

Se mueven temas económicos compartidos o asuntos familiares. Es importante negociar con calma. En lo emocional, aparece una conversación profunda que trae alivio. Intuición muy activa.

Sagitario (22/11 – 21/12)

Las relaciones y acuerdos con otras personas toman protagonismo. Buen día para cerrar tratos o definir asociaciones. En pareja, es momento de escuchar más. Posible invitación o encuentro social.

Capricornio (22/12 – 19/1)

Orden, disciplina y foco: el día favorece avanzar con objetivos concretos. Un reconocimiento laboral o gesto de apoyo impulsa tu motivación. En lo personal, necesidad de momentos de calma.

Acuario (20/1 – 18/2)

Creatividad en alza: ideas nuevas, proyectos, actividades culturales o recreativas fluyen con facilidad. En el amor, energía positiva y gestos de cercanía. Buen clima para encuentros.__IP__

Piscis (19/2 – 20/3)

El hogar y las emociones estarán en primer plano. Puede surgir nostalgia o deseo de reconectar con alguien del pasado. Buen momento para ordenar espacios y energías. Sensibilidad a flor de piel.

