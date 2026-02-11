Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 11 de febrero

11 de febrero 2026 · 06:39hs
Horóscopo Acuario

Horóscopo del miércoles 11 de febrero

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy la clave es la colaboración. Sentirás un impulso renovado para trabajar en equipo.

  • Amor: No intentes tener siempre la última palabra; ceder un poco fortalecerá el vínculo.
  • Trabajo: Un colega te dará una idea clave que no habías considerado. Escucha con atención.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es un día de logros tangibles. Te sientes más seguro de tus capacidades que de costumbre.

  • Amor: La estabilidad es tu prioridad. Un gesto pequeño pero constante valdrá más que mil promesas.
  • Trabajo: Es el momento ideal para pedir ese aumento o renegociar condiciones. Los astros respaldan tu autoridad.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente vuela a mil por hora. Aprovecha esta agilidad mental para resolver problemas complejos.

  • Amor: Te sientes juguetón y sociable. Si estás soltero, una charla casual podría volverse algo más.
  • Trabajo: Evita la dispersión. Tienes muchas ideas, pero hoy toca elegir una y terminarla.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Día de limpieza emocional. Te sentirás más ligero si dejas de cargar con culpas ajenas.

  • Amor: Es un buen momento para sanar viejas heridas a través de una charla sincera en el hogar.
  • Trabajo: Confía en tu intuición para detectar quién es un aliado real y quién solo busca su beneficio.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu vida social se activa al máximo. Estarás en el centro de atención, algo que te encanta y dominas.

  • Amor: La pasión sube de tono. Si tienes pareja, planeen algo fuera de la rutina para hoy mismo.
  • Trabajo: Tu carisma te ayudará a convencer a un cliente difícil o a un jefe exigente.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Hoy la salud y el bienestar físico pasan a primer plano. Escucha lo que tu cuerpo te pide.

  • Amor: No seas tan crítico contigo mismo ni con tu pareja. La perfección no existe, la conexión sí.
  • Trabajo: Un pequeño error administrativo del pasado podría aparecer. Resuélvelo rápido y no pasará a mayores.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La creatividad está en su punto máximo. Es un día para crear y disfrutar de los placeres estéticos.

  • Amor: Venus te favorece. Irradias una elegancia natural que atraerá miradas interesantes.
  • Trabajo: Si trabajas en áreas creativas o de diseño, hoy tendrás un golpe de genialidad.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Foco en la familia y el hogar. Podrías sentir la necesidad de refugiarte en tu espacio personal.

  • Amor: Un día tranquilo. La intimidad en el sofá será mucho mejor que cualquier salida ruidosa.
  • Trabajo: Podrías trabajar mejor desde casa o en un lugar donde nadie te interrumpa.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Día de movimiento y trámites. Los mensajes, correos y llamadas no pararán de llegar.

  • Amor: Una noticia inesperada de alguien que vive lejos te sacará una sonrisa.
  • Trabajo: Es un excelente día para firmar contratos o cerrar acuerdos verbales. Tu palabra tiene peso.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El foco está en tus finanzas. Saturno, tu regente, te da la disciplina para organizar tus cuentas.

  • Amor: Busca seguridad. No estás para juegos ni ambigüedades; buscas a alguien que esté a tu altura.
  • Trabajo: Recibirás una validación importante por un esfuerzo que hiciste hace semanas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Con el Sol aún en tu signo, la energía vital es alta. Es "tu" momento de brillar.

  • Amor: Te sientes independiente. Asegúrate de que tu pareja entienda que necesitas tu espacio.
  • Trabajo: No temas proponer ese cambio radical. Los demás están listos para seguir tu visión innovadora.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Venus en tu signo te hace sentir en una nube de romanticismo. Pero cuidado, no pierdas el suelo.

  • Amor: Es un día mágico para las conexiones espirituales. Sentirás que sobran las palabras.
  • Trabajo: Mantente alerta. Tu naturaleza soñadora podría hacerte olvidar un compromiso importante.
