Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 19 de marzo

Estás en boxes, calentando motores. Hoy es el día para terminar de planificar tus próximos pasos. No te desesperes si sentís que las cosas van un poco lento; a partir de mañana, el ritmo será frenético. En lo laboral, un asunto que dabas por perdido podría resolverse a tu favor.

Salud: Dedicá tiempo al silencio para bajar la ansiedad.

Números de la suerte: 4, 15, 22.

Horoóscopo Horóscopo diario gentileza

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Un amigo o colega podría acercarte una propuesta interesante. Es un día ideal para el trabajo en equipo y para fortalecer lazos sociales. En lo económico, mantené la cautela; es mejor observar los movimientos del mercado antes de realizar una inversión grande hoy.

Salud: Una caminata tranquila te ayudará a despejar la mente.

Números de la suerte: 8, 19, 30.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Tu visibilidad profesional está en su punto máximo. Aprovechá hoy para presentar proyectos o tener esas reuniones clave que venías postergando. Tu capacidad de persuasión será tu mejor herramienta para convencer a quienes toman las decisiones.

Salud: Evitá las distracciones digitales antes de dormir.

Números de la suerte: 3, 12, 27.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Sentirás un alivio emocional que te permitirá ver las situaciones con mayor perspectiva. Es un buen momento para resolver temas legales o trámites relacionados con viajes. En el amor, la comunicación fluida ayudará a disipar dudas que tenías hace días.

Salud: Consumí alimentos livianos y mucha agua.

Números de la suerte: 7, 14, 25.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Día de decisiones firmes. Podrías recibir una noticia sobre un dinero que esperabas o una resolución bancaria positiva. En lo personal, es momento de soltar un hábito que sabés que te quita energía. Tu magnetismo personal atraerá miradas interesantes.

Salud: La meditación será clave para mantener el eje.

Números de la suerte: 1, 18, 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El foco sigue puesto en el "nosotros". Es una jornada excelente para firmar contratos, sellar alianzas o tener una charla profunda con tu pareja. Tu capacidad analítica te permitirá encontrar el punto medio en cualquier conflicto que surja.

Salud: Prestá atención a tus articulaciones; evitá movimientos bruscos.

Números de la suerte: 5, 16, 31.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu productividad será envidiable. Lograrás tachar varias tareas de tu lista de pendientes, lo que te dará una gran satisfacción al final del día. En lo afectivo, alguien de tu entorno cotidiano podría demostrarte un interés especial que no esperabas.

Salud: Un masaje o un baño relajante será el cierre ideal para hoy.

Números de la suerte: 6, 21, 29.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La creatividad está a flor de piel. Si trabajás en áreas relacionadas con el diseño o la comunicación, hoy tendrás ideas brillantes. En el plano sentimental, es un día de mucha pasión y conexión profunda; aprovechá para expresar lo que sentís.

Salud: Realizar alguna actividad artística te ayudará a canalizar emociones.

Números de la suerte: 9, 20, 36.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu atención se vuelca hacia el hogar y la familia. Podrías concretar una compra para la casa o resolver un tema de convivencia que te preocupaba. En el trabajo, mantené un perfil bajo y enfocate en terminar lo que ya tenés empezado.

Salud: Estiramientos suaves te vendrán bien para la espalda.

Números de la suerte: 2, 11, 24.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Un día de mucha actividad intelectual y traslados. Estarás muy solicitado para dar consejos o resolver problemas ajenos. En lo financiero, podrías recibir una pequeña ganancia inesperada o un reintegro que te ayudará a equilibrar las cuentas.

Salud: Protegé tu garganta de los cambios de temperatura.

Números de la suerte: 10, 23, 35.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Es momento de valorar tu trabajo. No temas pedir lo que te corresponde o renegociar condiciones. La energía del día favorece el orden administrativo y la planificación de gastos para el resto del mes. Alguien del pasado podría contactarte.__IP__

Salud: El contacto con la naturaleza te renovará las energías.

Números de la suerte: 13, 26, 34.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Seguís vibrando con la energía de la Luna en tu signo. Tu intuición está afinadísima: si sentís que debés ir por un camino, hacelo. Es un día para mimarte y priorizar tus deseos. Un encuentro casual podría transformarse en algo mucho más significativo.