Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 19 de febrero

19 de febrero 2026 · 05:59hs
Horóscopo del jueves 19 de febrero de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tradicionalmente, este es un momento de balance espiritual. El Sol en tu casa XII te pide que bajes las revoluciones. No es día para iniciar batallas, sino para sanar deudas emocionales.

  • En lo laboral: Actúa con cautela; hay cosas moviéndose a tus espaldas que pronto saldrán a la luz.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Día de grandes satisfacciones en lo social. La energía de Piscis suaviza tu rigidez y te permite conectar con amigos desde un lugar más genuino.

  • En el amor: Un proyecto compartido con tu pareja recibe un impulso de esperanza. Es un buen momento para soñar juntos.

Gemini (21 de mayo - 20 de junio)

El Sol ilumina tu cima profesional. Es un jueves de mucha visibilidad, pero cuidado: al estar en Piscis, tu imagen puede ser un poco difusa. Asegúrate de ser claro en tus directivas.

  • Consejo: Confía en tu intuición para detectar oportunidades de ascenso.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Te sientes en tu elemento. Esta posición solar favorece los viajes, los estudios superiores y la expansión de la fe.

  • En lo cotidiano: Recibirás una noticia del extranjero o de alguien que está lejos que te llenará de alegría. Es un día para ampliar tus horizontes.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Es un día de introspección y transformación. La energía tradicional marca que debes enfocarte en resolver temas de dinero compartido o legados.

  • En la intimidad: Buscarás una conexión que trascienda lo físico. Momento ideal para conversaciones profundas que limpien el aire.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El Sol en tu signo opuesto pone el foco en tus vínculos. No intentes controlarlo todo; deja que los demás tomen la iniciativa hoy.

  • En lo legal: Si tienes contratos que firmar, lee la letra pequeña dos veces, ya que la energía de Piscis puede generar cierta confusión.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La salud y el servicio a los demás son los temas del día. Es un jueves ideal para reorganizar tu oficina o lugar de trabajo con una estética más armoniosa.

  • Salud: Presta atención a tus pies y a la retención de líquidos. Un baño de inmersión será tu mejor medicina.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

¡Vibras de romance y creatividad! Para la astrología tradicional, este es uno de tus mejores momentos del año.

  • En el amor: Tu magnetismo es innegable. Si estás soltero, el destino podría ponerte frente a alguien muy especial. Si tienes hijos, será un día de mucha complicidad.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu atención se retrae hacia el núcleo familiar. Es un buen momento para ocuparte de asuntos de tu casa o propiedad.

  • Emociones: Podrías sentir cierta nostalgia. Usa esa energía para conectar con tus raíces o llamar a tus padres.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Día de mucha comunicación, pero de un tipo diferente: menos técnica y más emocional. Tus hermanos o vecinos podrían acudir a ti por consejo.

  • En lo mental: Es un excelente día para escribir o para cualquier actividad que requiera imaginación más que cálculo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Con el Sol ya fuera de tu signo, la prioridad es la seguridad material. Analiza cómo estás administrando tus recursos.

  • Dinero: Podría surgir una oportunidad de ganancia inesperada a través de algo creativo o artístico. Valora más tu trabajo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

¡Felicidades! Con el Sol en tu signo, tu vitalidad se renueva. La tradición dice que este es tu mes de "cosecha".__IP__

  • Personal: Estás radiante y tu intuición es una brújula infalible. Sigue tus corazonadas, hoy el universo conspira a tu favor.

Reflexión del día

El agua de Piscis hoy nos enseña que, a veces, para avanzar, solo hace falta dejarse llevar por la corriente.

Horóscopo jueves febrero
Fuertes lluvias en Santa Fe: cayeron hasta 53 mm en menos de una hora y hubo ráfagas de casi 45 km/h

Temporal en Santa Fe: rige alerta naranja y ya se registraron 40 mm de lluvia en media hora

Para los dirigentes de UDA la propuesta es insuficiente

Fuertes lluvias en Santa Fe: cayeron hasta 53 mm en menos de una hora y hubo ráfagas de casi 45 km/h

Temporal en Santa Fe: rige alerta naranja y ya se registraron 40 mm de lluvia en media hora

Para los dirigentes de UDA la propuesta es insuficiente

Fuerte temporal en el sur de la provincia con vuelco de camiones y corte en AU Rosario- Córdoba

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lucas Menossi en Unión: Hay que estar atentos al mínimo detalle

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Se viene la última etapa de Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: Aldosivi es una final para nosotros

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

