Conflicto universitario sin salida: docentes cumplen una semana de paro y el calendario académico empieza a resentirse

La medida de fuerza comenzó este lunes con alcance nacional y se extenderá durante toda la semana. Desde el gremio ADUL señalaron que el conflicto podría escalar ante la caída del poder adquisitivo y renuncias en el sistema.

Los docentes universitarios iniciaron una nueva semana de paro en todo el país , en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno nacional por la falta de actualización salarial y el reclamo por una ley de financiamiento universitario .

La medida, que comenzó este lunes, se extenderá hasta el sábado , mientras que ya se anticipó otro paro entre el 27 de abril y el 2 de mayo .

El conflicto impacta de lleno en el desarrollo del calendario académico, ya que muchas universidades atraviesan el inicio del período de exámenes tras un cuatrimestre con muy pocos días efectivos de clases, debido a las sucesivas medidas de fuerza que se vienen realizando desde el inicio del ciclo lectivo.

Paro con alto nivel de adhesión

Desde el gremio ADUL, que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional del Litoral, señalaron que el paro cuenta con un alto nivel de adhesión y forma parte de un plan de lucha que busca visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario.

LEER MÁS: Semana de paro universitario: docentes exigen financiamiento y mejoras salariales

El secretario general del gremio, Oscar Vallejos, explicó que dentro del colectivo docente existe un fuerte debate sobre cómo continuar las medidas. “Hay muchos que piensan que tiene que haber un paro por tiempo indeterminado por las condiciones en las que estamos, por las condiciones de desesperación”, afirmó.

El dirigente advirtió que la pérdida salarial está generando un deterioro profundo en el sistema universitario, con consecuencias que ya comienzan a notarse. “Hay renuncias, hay licencias sin goce de sueldo y, sobre todo, el pluriempleo, que es la realidad más atroz que nos toca cuando no podés sostener la economía de tu hogar”, sostuvo.

Pérdida de docentes

En ese sentido, Vallejos remarcó que la formación académica que requiere la docencia universitaria hace difícil reemplazar a quienes abandonan el sistema. Según explicó, para dictar clases en muchas cátedras se necesitan alrededor de diez años de especialización después del título universitario, por lo que la pérdida de docentes representa un daño estructural para la universidad pública.

“La universidad se puede definir de muchas maneras, pero no hay universidad sin docentes que investiguen la frontera del conocimiento y enseñen, y sin estudiantes”, señaló el dirigente sindical, quien sostuvo que ambos sectores se ven afectados por la actual situación.

En el caso de los estudiantes, advirtió que las dificultades económicas también impactan en la matrícula, especialmente en universidades que reciben jóvenes de otras localidades. “Las becas estudiantiles no permiten al estudiantado venir a Santa Fe. Nosotros somos una universidad regionalizada que recibe muchos estudiantes de afuera y este año la merma es muy grande”, explicó.

Ayudas económicas

Según detalló, las ayudas económicas actuales no alcanzan para cubrir los costos de traslado y permanencia, lo que provoca que muchos estudiantes no puedan sostener sus estudios.

En el marco de la medida de fuerza, durante la semana se realizarán distintas actividades de visibilización para explicar a la ciudadanía los motivos del conflicto y el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas.

Entre las acciones previstas habrá clases públicas en las inmediaciones del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, además de una actividad central el miércoles bajo la consigna “24 horas por la universidad pública”.

La jornada incluirá un abrazo simbólico, actividades académicas abiertas y una serie de intervenciones culturales, que culminarán por la noche con el canto del Himno Nacional a cargo del coro de la universidad, en una acción colectiva destinada a defender el sistema universitario público.