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Los destacados números de Paredes en la victoria de Colón ante Racing de Córdoba

Tomás Paredes tuvo sus primeros minutos en este 2026 ante Racing de Córdoba y estuvo seguro cuando lo exigieron. Fue clave para mantener el cero en Colón

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 18:59hs
Los destacados números de Paredes en la victoria de Colón ante Racing de Córdoba

Prensa Colón

En una categoría donde cada detalle cuenta, Tomás Paredes supo estar a la altura cuando le llegó su momento. El arquero de Colón tuvo sus primeros minutos en este 2026 en la victoria ante Racing de Córdoba y dejó una imagen más que positiva en el Brigadier López.

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Reemplazando al lesionado Matías Budiño, el golero no tuvo una noche de alto volumen de trabajo, pero sí de máxima concentración. Porque cuando le tocó intervenir, respondió con solvencia y sin fisuras, transmitiendo seguridad a todo el equipo.

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Su acción más determinante llegó en el tramo final del partido, con una atajada clave que evitó lo que parecía ser el empate rival. Una intervención que, en un encuentro tan cerrado, terminó teniendo valor de gol.

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Los números de la actuación de Paredes en Colón

Los números respaldan su actuación. Según el relevamiento de @colónstats_, Paredes cumplió con eficacia en cada intervención, mantuvo el arco en cero y aportó desde la sobriedad en un equipo que basa gran parte de su fortaleza en la solidez defensiva.

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Colón volvió a ganar sin que le sobre nada, como manda la lógica de la Primera Nacional. En ese contexto, contar con respuestas individuales como la de Paredes puede marcar la diferencia mientras se repone Budiño. El Sabalero sigue en lo más alto y ahora sabe que también tiene respaldo en el arco.

Colón Tomás Paredes Racing de Córdoba
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