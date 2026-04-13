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En un clásico polémico, Lanús le ganó a Banfield y Unión quedó 6°

Lanús derrotó a Banfield 1-0. En la primera etapa le anularon un gol al Taladro y con este triunfo, el Granate superó a Unión en la tabla

13 de abril 2026 · 21:35hs
Lanús derrotó 1-0 a Banfield.

Lanús derrotó 1-0 a Banfield.

Lanús esperó su momento y de manera agónica derrotó 1-0 a Banfield, quedándose con el clásico del Sur que tuvo lugar en el marco del duelo interzonal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

Lanús se quedó con el clásico y lo pasó a Unión en la tabla

El duelo en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús se definió en sus instantes finales y fue con el cabezazo de Yoshan Valois a falta de tres minutos para el final lo que le dio la victoria al Granate.

El encuentro estuvo marcado por el milimétrico y polémico offside sancionado en el cierre de la etapa inicial para anular el gol de Mauro Méndez para el Taladro.

Con esta victoria, Lanús suma 22 puntos y se ubica 4° en la Zona A. Superando de esta manera a Unión que finaliza la fecha 6° con 19 unidades.

Embed - EL GRANATE SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO ANTE EL TALADRO SOBRE LA HORA | Lanús 1-0 Banfield | RESUMEN
Lanús Banfield Unión
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