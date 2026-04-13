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Conflicto en PAMI: médicos de cabecera iniciaron un paro de 72 horas por recortes salariales

La medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles inclusive. Los profesionales rechazan la nueva resolución 1107/2026, que reduce los ingresos mensuales y elimina incentivos. Aseguran que un médico pasará de cobrar $2,1 millones a $1,4 millones.

13 de abril 2026 · 20:02hs
Conflicto en PAMI: médicos de cabecera iniciaron un paro de 72 horas por recortes salariales.

Conflicto en PAMI: médicos de cabecera iniciaron un paro de 72 horas por recortes salariales.

La atención para los jubilados y pensionados de PAMI se verá afectada durante gran parte de esta semana. Los médicos de cabecera iniciaron este lunes 13 de abril un paro de 72 horas en todo el país, una medida de fuerza que responde a cambios estructurales en la forma en que el organismo remunera a los profesionales.

La medida, impulsada por la asociación APPAMIA, denuncia que la nueva resolución oficial implica un recorte de ingresos cercano al 33% para los consultorios, poniendo en riesgo la sustentabilidad del servicio.

El conflicto estalló tras la implementación de un nuevo esquema de pago que, según los médicos, desvaloriza la consulta presencial y aumenta la carga administrativa. A pesar de la huelga, desde el sector gremial confirmaron que se garantizan las guardias mínimas y la atención de urgencias para no desproteger a la población de riesgo.

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Los puntos de conflicto: ¿Qué cambió?

El gremio APPAMIA cuestiona la resolución 1107/2026, argumentando que el nuevo sistema de "pago fijo" es inviable frente a la inflación y los costos operativos:

Recorte salarial: según el detalle brindado, un profesional que percibía $2.100.000 mensuales verá sus ingresos reducidos a $1.400.000.

Eliminación de incentivos: se suprimieron los pagos adicionales por formación profesional y se dejó de considerar la consulta presencial como fuente de ingreso variable.

Carga administrativa: los médicos denuncian que deben atender pacientes cada 20 minutos, validar sistemas informáticos y realizar tareas de gestión fuera de hora, todo dentro de un monto que ahora es menor.

El impacto en el consultorio

Los profesionales advierten que, con la reducción de ingresos, se vuelve casi imposible costear el funcionamiento básico de los consultorios particulares:

Gastos fijos: alquileres, servicios y sueldos de secretarios continúan subiendo.

Calidad de atención: afirman que la ecuación de "más trabajo por menos dinero" impacta directamente en el tiempo y la calidad que se le puede dedicar a cada afiliado.

"Estamos ante una situación de 'más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento'", señalaron desde APPAMIA, advirtiendo que muchos médicos podrían abandonar la cartilla de PAMI si no se revisa la medida.

Pami médicos paro conflicto
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