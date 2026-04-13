Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ignacio Lago se convirtió en el nuevo goleador de Colón

El extremo Ignacio Lago marcó de penal ante Racing de Córdoba y es el nuevo máximo artillero de Colón. Su crecimiento potencia a un equipo que es líder

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 17:13hs
Ignacio Lago se convirtió en el nuevo goleador de Colón

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón encontró en Ignacio Lago una nueva referencia ofensiva. Con el penal que convirtió en la victoria ante Racing de Córdoba, alcanzó los cuatro goles en la Primera Nacional y se transformó en el máximo artillero del equipo en este arranque en la zona A.

• LEER MÁS: Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

No es un dato menor. Lago no solo sostiene su habitual capacidad de desequilibrio por las bandas, sino que empezó a sumar una cuota de eficacia que eleva su impacto en el juego. Dos de ellos fueron de penal, con máxima efectividad. En varios partidos fue determinante, aportando soluciones en momentos clave para que el Sabalero se mantenga firme en la cima de la Zona A.

• LEER MÁS: Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Lago, goleador de Colón

El crecimiento del atacante es progresivo y se refleja en su confianza. Hoy no solo genera peligro, sino que también define y en un torneo donde cada gol pesa, ese salto de calidad se vuelve decisivo. Detrás suyo aparece Alan Bonansea, con tres tantos, mientras que el resto del plantel suma de a uno. Un reparto que deja en claro el valor de Lago en este presente rojinegro.

image
Col&oacute;n tiene nuevo artillero.

Colón tiene nuevo artillero.

Colón sigue construyendo su campaña desde la solidez colectiva, pero también empieza a encontrar nombres propios que marcan la diferencia y hoy, el gol tiene dueño.

Colón Ignacio Lago Racing de Córdoba
Noticias relacionadas
budino llevo tranquilidad tras el susto: estoy bien, ya sin dolor

Budiño llevó tranquilidad tras el susto: "Estoy bien, ya sin dolor"

tres al hilo y sin goles en contra: colon recupera una marca que hacia tiempo no conseguia

Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Julián Marcioni salió con una molestia muscular.

Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

paredes, clave en colon: hay que estar preparado porque la oportunidad llega

Paredes, clave en Colón: "Hay que estar preparado porque la oportunidad llega"

Lo último

El aviso de Colotto en Colón: A mitad de año buscaremos reforzarnos para tener más jerarquía

El aviso de Colotto en Colón: "A mitad de año buscaremos reforzarnos para tener más jerarquía"

Dolor en Carlos Pellegrini: despidieron a la familia destruida por la tragedia vial en la ruta 34

Dolor en Carlos Pellegrini: despidieron a la familia destruida por la tragedia vial en la ruta 34

Gimnasia derrotó en Junín a Gimnasia (LP) y se ilusiona con estar entre los clasificados

Gimnasia derrotó en Junín a Gimnasia (LP) y se ilusiona con estar entre los clasificados

Último Momento
El aviso de Colotto en Colón: A mitad de año buscaremos reforzarnos para tener más jerarquía

El aviso de Colotto en Colón: "A mitad de año buscaremos reforzarnos para tener más jerarquía"

Dolor en Carlos Pellegrini: despidieron a la familia destruida por la tragedia vial en la ruta 34

Dolor en Carlos Pellegrini: despidieron a la familia destruida por la tragedia vial en la ruta 34

Gimnasia derrotó en Junín a Gimnasia (LP) y se ilusiona con estar entre los clasificados

Gimnasia derrotó en Junín a Gimnasia (LP) y se ilusiona con estar entre los clasificados

Talleres venció a Defensa y pasó a Unión en la zona A en busca de los playoffs

Talleres venció a Defensa y pasó a Unión en la zona A en busca de los playoffs

Los destacados números de Paredes en la victoria de Colón ante Racing de Córdoba

Los destacados números de Paredes en la victoria de Colón ante Racing de Córdoba

Ovación
Los destacados números de Paredes en la victoria de Colón ante Racing de Córdoba

Los destacados números de Paredes en la victoria de Colón ante Racing de Córdoba

Polémica en Colón-Racing de Córdoba: ¿fue pase atrás de Lértora a Paredes?

Polémica en Colón-Racing de Córdoba: ¿fue pase atrás de Lértora a Paredes?

Ignacio Lago se convirtió en el nuevo goleador de Colón

Ignacio Lago se convirtió en el nuevo goleador de Colón

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Budiño llevó tranquilidad tras el susto: Estoy bien, ya sin dolor

Budiño llevó tranquilidad tras el susto: "Estoy bien, ya sin dolor"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's