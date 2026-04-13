Ignacio Lago se convirtió en el nuevo goleador de Colón

El extremo Ignacio Lago marcó de penal ante Racing de Córdoba y es el nuevo máximo artillero de Colón. Su crecimiento potencia a un equipo que es líder

Colón encontró en Ignacio Lago una nueva referencia ofensiva. Con el penal que convirtió en la victoria ante Racing de Córdoba , alcanzó los cuatro goles en la Primera Nacional y se transformó en el máximo artillero del equipo en este arranque en la zona A.

No es un dato menor. Lago no solo sostiene su habitual capacidad de desequilibrio por las bandas, sino que empezó a sumar una cuota de eficacia que eleva su impacto en el juego. Dos de ellos fueron de penal, con máxima efectividad. En varios partidos fue determinante, aportando soluciones en momentos clave para que el Sabalero se mantenga firme en la cima de la Zona A.

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Lago, goleador de Colón

El crecimiento del atacante es progresivo y se refleja en su confianza. Hoy no solo genera peligro, sino que también define y en un torneo donde cada gol pesa, ese salto de calidad se vuelve decisivo. Detrás suyo aparece Alan Bonansea, con tres tantos, mientras que el resto del plantel suma de a uno. Un reparto que deja en claro el valor de Lago en este presente rojinegro.

image Colón tiene nuevo artillero.

Colón sigue construyendo su campaña desde la solidez colectiva, pero también empieza a encontrar nombres propios que marcan la diferencia y hoy, el gol tiene dueño.