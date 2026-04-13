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Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Colón se impuso a Racing de Córdoba en el Brigadier López y sigue firme en la cima de la Zona A. Sin sobrarle nada, construye desde la solidez

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 14:17hs
Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Prensa Colón

Colón no solo gana: convence con números ante sus rivales. En el Brigadier López, volvió a mostrar por qué manda en la Zona A de la Primera Nacional, al imponerse a Racing de Córdoba con una actuación que se explica tanto en el resultado como en las estadísticas más allá de lo corto del marcador.

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El Sabalero edificó su triunfo desde una base sólida y eficiente. Si bien la posesión fue favorable (56% contra 44%), el dato que marca la diferencia está en la calidad de las situaciones generadas: 1,16 de goles esperados (xG) frente a 0,96 del rival. No fue un dominio aplastante, pero sí suficiente y mejor administrado.

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Lo que dejó el triunfo de Colón ante Racing de Córdoba, en números

En defensa, el equipo volvió a dar garantías. Apenas permitió una intervención clara de su arquero (1 parada), lo que refleja el orden y la solidez de una estructura que lleva tres partidos consecutivos sin recibir goles. Racing de Córdoba pateó más (15 remates contra 10), pero sin la precisión ni el peso necesario para inquietar seriamente.

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Colón, en cambio, optimizó sus momentos. Ganó en las divididas (9 entradas contra 1), presionó alto y generó peligro a través de la pelota parada, con 9 córners contra 5. Además, mostró control en la circulación: 301 pases frente a 240, un dato que evidencia mayor claridad para manejar los tiempos del partido.

estadísticas colón racing de córdoba
Col&oacute;n tuvo m&aacute;s la pelota, pero necesit&oacute; de menos tiros al arco para ganarle a Racing de C&oacute;rdoba.

Colón tuvo más la pelota, pero necesitó de menos tiros al arco para ganarle a Racing de Córdoba.

Incluso en un trámite parejo y con margen de mejora, el equipo santafesino supo inclinar la balanza con inteligencia. No le sobra nada, pero le alcanza porque es sólido, ordenado y eficaz. Así, el Sabalero sigue potenciándose en casa: gana, no recibe goles y transforma cada partido en un paso firme hacia su objetivo. La ilusión crece, y esta vez, los números también juegan a su favor.

Colón Racing de Córdoba Brigadier López
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