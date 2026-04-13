Uno Santa Fe | UNL

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

La UNL mantiene abierta la convocatoria a Foro Abierto Letras 2026. La primera etapa de selección cierra el 15 de abril. La propuesta promueve la producción, circulación y encuentro en torno a la escritura, la lectura, la edición y las artes gráficas.

13 de abril 2026 · 00:31hs
Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

La Universidad Nacional del Litoral, a través de la Secretaría de Cultura y Medios, mantiene abierta la convocatoria a Foro Abierto Letras 2026. La primera etapa de selección cierra el 15 de abril.

Programación participativa y construcción de espacios

Foro Abierto Letras se presenta como una propuesta de programación participativa orientada a la exhibición, producción y circulación de obras en el Foro Cultural UNL. La convocatoria está dirigida a artistas de la ciudad y la región con proyectos vinculados al campo de las letras.

La iniciativa propone generar espacios de encuentro e intercambio entre escritores, editores, talleristas, lectores y comunidades, promoviendo instancias de participación y articulación entre distintos actores del sector cultural .

Bibliodiversidad y ejes de la convocatoria

El programa se fundamenta en la promoción de la bibliodiversidad y en la visibilización de distintas voces, lenguajes y formatos vinculados a la escritura, la edición, la ilustración y la lectura. En este marco, se ponderan propuestas que aborden temas relacionados con la diversidad cultural, la igualdad entre los géneros, la vinculación con el hábitat natural y cultural y los derechos humanos .

Asimismo, se priorizan iniciativas que promuevan la participación activa, el diálogo de saberes y la creación colectiva, en particular en el caso de las propuestas formativas como talleres .

Líneas de participación y desarrollo de actividades

La convocatoria contempla cuatro líneas de acción: lecturas en vivo, presentación de libros, talleres y feria de libros y arte gráfico. Cada una de estas líneas establece condiciones específicas de presentación, incluyendo materiales, formatos y requerimientos técnicos para su evaluación .

Los proyectos seleccionados integrarán los “Jueves de Letras”, encuentros colectivos que se desarrollarán entre mayo y noviembre de 2026 en la Biblioteca Gálvez y el Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150, Santa Fe). La programación procurará articular propuestas diversas en cada jornada, en función de sus temáticas, trayectorias y formatos .

La selección estará a cargo de un equipo integrado por perfiles artísticos y docentes vinculados al campo literario, junto a áreas de la UNL. Las propuestas elegidas formarán parte de la programación general del ciclo .

Inscripción y selección

La inscripción se realiza a través de un formulario online disponible en el sitio web de la UNL.Para ver las bases y condiciones, hacer click aquí

La selección de proyectos se llevará a cabo de manera periódica y los resultados serán comunicados por correo electrónico.

UNL Universidad Nacional del Litoral foro

Lo último

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Último Momento
Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Ovación
Budiño llevó tranquilidad tras el susto: Estoy bien, ya sin dolor

Budiño llevó tranquilidad tras el susto: "Estoy bien, ya sin dolor"

¿Ahora sí Colón tiene mayor peso en AFA?

¿Ahora sí Colón tiene mayor peso en AFA?

Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's