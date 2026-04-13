Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

La UNL mantiene abierta la convocatoria a Foro Abierto Letras 2026. La primera etapa de selección cierra el 15 de abril. La propuesta promueve la producción, circulación y encuentro en torno a la escritura, la lectura, la edición y las artes gráficas.

La Universidad Nacional del Litoral, a través de la Secretaría de Cultura y Medios, mantiene abierta la convocatoria a Foro Abierto Letras 2026. La primera etapa de selección cierra el 15 de abril.

Foro Abierto Letras se presenta como una propuesta de programación participativa orientada a la exhibición, producción y circulación de obras en el Foro Cultural UNL. La convocatoria está dirigida a artistas de la ciudad y la región con proyectos vinculados al campo de las letras.

La iniciativa propone generar espacios de encuentro e intercambio entre escritores, editores, talleristas, lectores y comunidades, promoviendo instancias de participación y articulación entre distintos actores del sector cultural .

Bibliodiversidad y ejes de la convocatoria

El programa se fundamenta en la promoción de la bibliodiversidad y en la visibilización de distintas voces, lenguajes y formatos vinculados a la escritura, la edición, la ilustración y la lectura. En este marco, se ponderan propuestas que aborden temas relacionados con la diversidad cultural, la igualdad entre los géneros, la vinculación con el hábitat natural y cultural y los derechos humanos .

Asimismo, se priorizan iniciativas que promuevan la participación activa, el diálogo de saberes y la creación colectiva, en particular en el caso de las propuestas formativas como talleres .

Líneas de participación y desarrollo de actividades

La convocatoria contempla cuatro líneas de acción: lecturas en vivo, presentación de libros, talleres y feria de libros y arte gráfico. Cada una de estas líneas establece condiciones específicas de presentación, incluyendo materiales, formatos y requerimientos técnicos para su evaluación .

Los proyectos seleccionados integrarán los “Jueves de Letras”, encuentros colectivos que se desarrollarán entre mayo y noviembre de 2026 en la Biblioteca Gálvez y el Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150, Santa Fe). La programación procurará articular propuestas diversas en cada jornada, en función de sus temáticas, trayectorias y formatos .

La selección estará a cargo de un equipo integrado por perfiles artísticos y docentes vinculados al campo literario, junto a áreas de la UNL. Las propuestas elegidas formarán parte de la programación general del ciclo .

Inscripción y selección

La inscripción se realiza a través de un formulario online disponible en el sitio web de la UNL.Para ver las bases y condiciones, hacer click aquí

La selección de proyectos se llevará a cabo de manera periódica y los resultados serán comunicados por correo electrónico.