Polémica en Colón-Racing de Córdoba: ¿fue pase atrás de Lértora a Paredes?

Colón le ganó bien, merecidamente y con lo justo a Racing de Córdoba, pero hubo una acción que generó debate y polémica. Video

Colón se quedó con un triunfo clave ante Racing de Córdoba para subirse a la cima de la Zona A de la Primera Nacional . Lo hizo con justicia, sosteniendo su solidez y aprovechando sus momentos. Sin embargo, en medio de ese contexto positivo, una jugada puntual abrió el debate y se robó parte de la escena.

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Corrían 28 minutos del primer tiempo cuando Federico Lértora, exigido dentro de su propia área, tuvo que resolver de manera urgente ante la presión rival. En esa acción, el volante terminó enviando la pelota hacia el arco, donde apareció el arquero Tomás Paredes para tomarla con las manos. Y ahí se encendieron todas las alarmas.

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Polémica en Colón-Racing de Córdoba

La duda fue inmediata: ¿se trató de un pase al arquero o simplemente de una pelota que se llevó puesta en la desesperación por despejar? La diferencia no es menor. Si hubo intención, la jugada debió ser tiro libre dentro del área para Racing de Córdoba.

Embed "Pase atrás"



Porque el jugador de Colón le dio la pelota atrás al arquero y el árbitro Joaquín Gil no cobró absolutamente nada. pic.twitter.com/vTf59dqoAx — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 12, 2026

Las repeticiones fueron muy claras, con la sensación de un pase con intención al golero. Esa interpretación alimentó la polémica, que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

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Más allá de la discusión arbitral, la acción quedó como un momento bisagra que pudo haber cambiado –o no– el rumbo del partido. Colón, finalmente, hizo lo necesario para quedarse con los tres puntos. Pero esa jugada, por contexto y por interpretación, seguirá dando que hablar.