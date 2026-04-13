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Alerta amarillo para Santa Fe: anuncian chaparrones, tormentas fuertes y varios días de inestabilidad

El pronóstico anticipa lluvias, chaparrones, tormentas aisladas y fuertes en distintos momentos de la semana. Rige un alerta amarrillo para este martes por la noche.

13 de abril 2026 · 21:25hs
Alerta amarillo para Santa Fe: anuncian chaparrones

Alerta amarillo para Santa Fe: anuncian chaparrones, tormentas fuertes y varios días de inestabilidad

La ciudad de Santa Fe será el escenario de tormentas durante esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las temperaturas se mantengan estables con máximas que oscilarán entre los 27ºc y 25ºc y mínimas que no bajarán de 18ºc.

La madrugada del lunes llegó con vientos leves del noreste, un registro de 17ºC y cielo mayormente nublado, y dio paso a una mañana con neblina y una marca de 15ºC.

LEER MÁS: En apenas una semana, abril ya alcanzó su promedio de lluvias durante los últimos 10 años en Santa Fe

Según el SMN, el martes alternará entre tormentas aisladas, sobre todo bien temprano a la mañana y durante la tarde, pasando a tormentas fuertes hacia la noche con un aviso de alerta amarillo. La máxima será de 25ºC y la mínima de 19ºC

El miércoles las probabilidades de tormentas fuertes seguirán por la mañana dándole paso a los chaparrones y tormentas aisladas con el correr de las horas. La máxima se mantendrá en 25º y la mínima en 19ºC. Además, en la tarde noche habrá ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

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Fin de las lluvias y tormentas

El jueves estará mayormente nublado y sin lluvias. La máxima seguirá en 25ºC y la mínima en 18ºC.

El viernes y sábado estará parcialmente nublado, sin posibilidad de precipitaciones, con temperaturas máximas de 26ºC y mínimas de 18ºC.

tormentas chaparrones Santa Fe lluvias
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