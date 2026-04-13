Exceso de velocidad y puntos críticos en la ciudad: se licitó la compra de lomos de burro y tachas reflectivas

Se presentaron cuatro ofertas para adquirir elementos de demarcación para ordenar el tránsito y prevenir accidentes en distintos puntos de la ciudad.

El municipio de Santa Fe licitó la compra de reductores de velocidad y tachas para mejorar la seguridad vial

La Municipalidad de Santa Fe avanzó con la apertura de sobres de la licitación pública para la compra de elementos de demarcación vial, una medida orientada a reforzar la seguridad en la vía pública y reducir la velocidad en zonas críticas de la ciudad.

El proceso incluyó la adquisición de lomos de burro y tachas reflectivas, dispositivos clave para generar entornos de circulación más seguros, especialmente en sectores de alta circulación vehicular y peatonal.

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En total, se presentaron cuatro oferentes, con propuestas económicas que ahora serán evaluadas por las áreas técnicas correspondientes.

Más orden y prevención

Esta iniciativa forma parte de una política sostenida de la gestión del doctor Poletti para ordenar el tránsito y disminuir riesgos en la vía pública, en un contexto de crecimiento del parque automotor.

Los elementos que se incorporarán permitirán:

• Reducir la velocidad en calles y avenidas

• Prevenir accidentes de tránsito

• Mejorar la señalización y demarcación urbana

En este sentido, el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, señaló: “Como hicimos desde el primer día de la gestión, estamos trabajando para ordenar el tránsito y cuidar a los vecinos. Estos dispositivos nos permiten intervenir en puntos críticos de la ciudad, reducir la velocidad y prevenir accidentes. La seguridad vial es una prioridad para esta gestión y estas acciones lo siguen demostrando”.

La incorporación de este equipamiento permitirá intervenir en distintos puntos de la ciudad donde se requiere mayor control de velocidad, consolidando un modelo de movilidad más ordenado, seguro y eficiente.