Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 26 de febrero

26 de febrero 2026 · 06:56hs
Horóscopo del jueves 26 de febrero de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sentirás que los planes que tenías para hoy se ralentizan. No luches contra la corriente; si algo se pospone, es porque necesitas revisar los detalles ocultos. Escucha más de lo que hablas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Un viejo amigo o conocido del pasado podría reaparecer hoy. Mercurio retrógrado favorece estos reencuentros. Aprovecha para sanar una conversación que quedó pendiente hace tiempo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Siendo Mercurio tu regente, sentirás este cambio con fuerza. En el trabajo, evita lanzar proyectos nuevos hoy. Dedícate a reorganizar lo que ya tienes en marcha para evitar errores costosos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu intuición está muy aguda, pero tu lógica puede fallar. Si tienes que viajar o hacer trámites, verifica los horarios y documentos dos veces. No des nada por sentado en temas legales.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es un día para revisar tus finanzas compartidas o deudas. No es el mejor momento para pedir préstamos, sino para renegociar condiciones. En el amor, una duda del pasado podría volver a tu mente.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mercurio retrógrado ocurre en tu zona de pareja y socios. Las discusiones por malentendidos insignificantes estarán a la orden del día. Respira profundo y busca la claridad antes de reaccionar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu rutina diaria podría verse alterada por fallos tecnológicos o cambios de última hora en tu agenda. Mantén la flexibilidad. Es un excelente día para retomar un hábito de salud que habías abandonado.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un ex amor o un proyecto creativo que dejaste a medias vuelve a tocar tu puerta. No te lances de inmediato; observa si las condiciones han cambiado realmente o si es solo nostalgia.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Pueden surgir confusiones en el ámbito del hogar o con familiares. Si vas a hacer reparaciones en casa, asegúrate de explicar bien lo que necesitas. Evita firmar contratos de alquiler o compra hoy.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

¡Cuidado con lo que escribes! Un correo o mensaje podría llegar a la persona equivocada o ser malinterpretado. Verifica los destinatarios y el tono de tus palabras antes de presionar "enviar".

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es momento de revisar tu presupuesto. Podrías encontrar un error en tus cuentas que te favorezca o descubrir un gasto hormiga que no habías notado. No hagas compras impulsivas de tecnología hoy.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Mercurio retrograda en tu signo, lo que te vuelve un poco más distraído de lo habitual. Te sentirás muy introspectivo. Usa este día para reflexionar sobre tu identidad y no para tomar decisiones definitivas.

