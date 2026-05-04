Desde este lunes 4 de mayo entra en funcionamiento el nuevo SEOM en la zona del Puerto

El sistema comenzará a regir en calles clave del sector portuario, con el objetivo de mejorar la circulación, garantizar mayor rotación de estacionamiento y ordenar el uso del espacio público en una zona de alto movimiento

La Municipalidad de Santa Fe informa que, a partir de este lunes 4 de mayo , comenzará a estar operativo el Sistema de Estacionamiento Ordenado Medido (SEOM) en la zona del Puerto . La implementación responde a un pedido del Ente Portuario , en función del crecimiento urbano, gastronómico y recreativo que viene registrando el área, y tiene como objetivo ordenar la circulación vehicular y favorecer la rotación del estacionamiento en un punto con gran dinamismo de la ciudad.

La activación de la zona, que hasta el momento no se encontraba en funcionamiento, se enmarca en la Ordenanza N° 13.045 aprobada por el Concejo Municipal durante el 2025 .

Dónde estará operativo

El SEOM se implementará en el área del Puerto comprendida por calles estratégicas del sector como Dr. Farías, Miguens, Fryda Schultz de Mantovani, Obreros del Puerto, Guillamón de Agnellini, Ángela Vigetti y el sector del Dique II.

En total, el sector cuenta con aproximadamente 430 dársenas de estacionamiento medido, a las que se suman espacios especialmente destinados a ascenso y descenso de pasajeros, carga y descarga, estacionamiento de motovehículos, paradas de colectivos, lugares reservados para personas con discapacidad y espacios exclusivos, con el objetivo de ordenar los distintos usos del espacio público en una zona con alto nivel de circulación.

La activación del SEOM en el Puerto acompaña el crecimiento sostenido del sector como polo turístico, gastronómico y de servicios.

El objetivo es garantizar mayor disponibilidad de lugares, mejorar la accesibilidad y reducir la congestión, promoviendo un uso más eficiente del espacio público.

Franquicias para frentistas

Los frentistas de la zona que requieran acceder a una franquicia deberán realizar el trámite de manera digital a través de la Oficina Virtual de la Municipalidad (https://oficinavirtual.santafeciudad.gov.ar). Luego, deben buscar la pestaña “Solicitud de franquicia de estacionamiento para frentistas”.

Cómo funciona el nuevo SEOM

El nuevo SEOM funciona mediante una aplicación móvil que permite registrar el estacionamiento por dársena, visualizar disponibilidad en tiempo real y abonar de manera digital.

La App se encuentra disponible para su descarga en dispositivos móviles o a través de códigos QR ubicados en la cartelería del sector.

La carga de crédito se puede realizar mediante medios virtuales como Mercado Pago o Plus Pagos. Además, continúan disponibles las posibilidades de comprar saldo en kioscos y puntos de Santa Fe Servicios.

El nuevo SEOM está activo de lunes a viernes de 07 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 08 a 13.

Con esta medida, la Municipalidad continúa avanzando en la modernización del sistema de estacionamiento, promoviendo el orden, la movilidad y el uso eficiente del espacio público en distintos puntos de la ciudad.

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