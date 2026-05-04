Pronóstico en Santa Fe: sube la temperatura y vuelven las lluvias a partir del jueves

El ingreso de aire más cálido eleva las temperaturas desde este lunes, mientras aumentan las chances de precipitaciones en la segunda mitad de la semana

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 11.6° a las 7.30 de la mañana , con una máxima prevista de 21 ° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que el sistema de alta presión asociado al ingreso del frente frío comienza a perder fuerza y con ello permitir el ingreso de aire algo más cálido a la región. Este comportamiento genera que las condiciones tiendan a inestabilizarse gradualmente y con ello los registros térmicos tiendan a elevarse de manera lenta y gradual. Además, esta situación genera también que aumente la posibilidad de lluvias de diversas intensidades, presentándose las de mayor importancia el día jueves durante el proceso de ingreso de un nuevo sistema frío.

Martes con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada. Temperaturas en ascenso: mínima 14º y máxima 25º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando por momentos al este/sureste.

En tanto para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales, condiciones inestables y temperaturas en ascenso: mínima 18º y máxima 28º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al norte e incrementando su intensidad a regulares o fuertes por momentos.

Por último, jueves con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse durante el día y con condiciones inestables, con tendencia a mejorar y probabilidad de lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad de la jornada, no descartándose algunos eventos algo más importantes. Temperaturas en gradual descenso durante la jornada: mínima de 13º y máxima de 22º. Vientos leves a moderados del sector suroeste, incrementando su intensidad de moderados a regulares por momentos.

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