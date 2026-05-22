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El gobierno de Santa Fe cuestionó la baja de retenciones de Milei: "Le siguen poniendo el pie en la cabeza al productor"

El titular de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, consideró insuficiente la reducción anunciada por la Nación y reclamó eliminar el 5,5% de derechos de exportación al trigo

22 de mayo 2026 · 07:57hs
El gobierno de Santa Fe cuestionó la baja de retenciones de Milei: Le siguen poniendo el pie en la cabeza al productor

El Gobierno nacional volvió a mover una de sus piezas más sensibles: el agro. En el marco de un encuentro realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei anunció una baja en las alícuotas para la soja, el trigo y la cebada, con el objetivo de acelerar la liquidación de exportaciones y sostener el ingreso de dólares en medio de la estabilidad cambiaria.

La medida contempla una reducción de retenciones para los principales cultivos exportables. En el caso del trigo y la cebada, los derechos de exportación bajarán del 12% al 9,5%, mientras que para la soja también se prevé una reducción gradual respecto de los niveles actuales a partir de enero de 2027.

Durante su discurso, el Presidente volvió a cuestionar las retenciones y las definió como “un robo” contra el sector productivo. El anuncio se produjo luego del récord exportador alcanzado en abril y en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar las reservas del Banco Central y mantener la calma cambiaria.

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La respuesta de Santa Fe

Tras conocerse la medida, Puccini utilizó su cuenta de X para expresar la postura del gobierno santafesino y sostuvo que la decisión “es apenas un parche” frente a la situación que atraviesa el sector productivo.

“Lo dijimos claramente frente a la emergencia climática que está atravesando nuestro norte santafesino: el productor necesita previsibilidad”, expresó el funcionario provincial.

El ministro remarcó que el campo “invierte a cielo abierto, asume todos los riesgos” y cuestionó los cambios permanentes en las condiciones económicas antes de cada campaña agrícola.

Además, advirtió sobre el impacto del contexto internacional y el aumento de costos que enfrentan los productores. “Hay una suba brutal en los costos de los fertilizantes y los combustibles que asfixia los márgenes de rentabilidad”, afirmó.

El reclamo por las retenciones al trigo

Desde el gobierno provincial reclamaron particularmente que se elimine el 5,5% de retenciones que todavía se aplica al trigo. Según sostuvo Puccini, “el productor no necesita rebajas graduales ni medidas a medias; necesita que le saquen el pie de la cabeza”.

Para el funcionario santafesino, la decisión nacional representa “una oportunidad perdida” para impulsar la siembra, fortalecer el arraigo en el interior productivo y generar mayor ingreso de divisas para el país.

“Estamos frente a una oportunidad perdida más para potenciar la siembra, generar arraigo y traer los dólares que la economía necesita”, concluyó el ministro provincial.

• LEER MÁS: Javier Milei anunció baja de retenciones al campo y eliminación para industrias hasta 2028

retenciones Gustavo Puccini Milei trigo
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