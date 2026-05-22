Santa Fe tuvo un amanecer frío y anticipan temperaturas en ascenso desde el sábado Con una mínima cercana a los 6°, el tiempo se mantendrá estable durante todo el fin de semana largo en la capital provincial. 22 de mayo 2026 · 07:22hs

José Busiemi

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada fría, con algunas nubes en el cielo y una temperatura de 6.1º con una térmica de 5.3º a las 7.15 de la mañana y una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa una configuración muy similar a la de ayer, con ingreso de aire relativamente cálido en altura desde el oeste e ingreso de aire frío en superficie desde el sur/sureste asociado al sistema de alta presión. No obstante ello, y debido a la tendencia a rotar estas corrientes superficiales hacia el este con su consiguiente transformación el aire algo más cálido y húmedo, los registros térmicos deberían comenzar a presentar una suave tendencia en ascenso a partir de esta tarde o mañana sábado. A priori no se esperan fenómenos adversos.

Sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 4º y suave ascenso de las máximas, 16º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto el domingo se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 7º y máxima 18º y con vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos. Por último, se espera que el lunes feriado comience con un cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 9º y máxima 19º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al sur/sureste durante el transcurso del día. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe