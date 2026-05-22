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Santa Fe tuvo un amanecer frío y anticipan temperaturas en ascenso desde el sábado

Con una mínima cercana a los 6°, el tiempo se mantendrá estable durante todo el fin de semana largo en la capital provincial.

22 de mayo 2026 · 07:22hs
Santa Fe tuvo un amanecer frío y anticipan temperaturas en ascenso desde el sábado

José Busiemi

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada fría, con algunas nubes en el cielo y una temperatura de 6.1º con una térmica de 5.3º a las 7.15 de la mañana y una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa una configuración muy similar a la de ayer, con ingreso de aire relativamente cálido en altura desde el oeste e ingreso de aire frío en superficie desde el sur/sureste asociado al sistema de alta presión. No obstante ello, y debido a la tendencia a rotar estas corrientes superficiales hacia el este con su consiguiente transformación el aire algo más cálido y húmedo, los registros térmicos deberían comenzar a presentar una suave tendencia en ascenso a partir de esta tarde o mañana sábado. A priori no se esperan fenómenos adversos.

Sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 4º y suave ascenso de las máximas, 16º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto el domingo se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 7º y máxima 18º y con vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, se espera que el lunes feriado comience con un cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 9º y máxima 19º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al sur/sureste durante el transcurso del día.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe frío Temperaturas sábado
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