Santa Fe bajo alerta violeta por niebla: cómo seguirá el tiempo durante la semana

La advertencia rige para este lunes y también para la madrugada y mañana del martes y miércoles. Se esperan bancos de niebla persistentes con reducción significativa de visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia violeta por niebla para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo en la provincia de Santa Fe tanto para la mañana de este lunes como para la madrugada y mañana del martes y la mañana del miércoles. Según el organismo: " El área será afectada por bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad"

Pronóstico extendido

El comienzo de este lunes feriado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada fría, niebla y una temperatura de 9.9º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables con temperaturas en suave ascenso. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al sur/sureste durante el transcurso del día.

Para el martes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 11º y máxima 21º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste durante el transcurso del día.

Por último, el miércoles se espera alguna nubosidad con temperatura mínima de 8°, máxima de 21° y viento leve a moderado del noreste.

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