Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe bajo alerta violeta por niebla: cómo seguirá el tiempo durante la semana

La advertencia rige para este lunes y también para la madrugada y mañana del martes y miércoles. Se esperan bancos de niebla persistentes con reducción significativa de visibilidad.

25 de mayo 2026 · 07:51hs
Niebla en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

Niebla en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia violeta por niebla para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo en la provincia de Santa Fe tanto para la mañana de este lunes como para la madrugada y mañana del martes y la mañana del miércoles. Según el organismo: " El área será afectada por bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad"

neblina niebla 2
Niebla en la ciudad de Santa Fe

Niebla en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico extendido

El comienzo de este lunes feriado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada fría, niebla y una temperatura de 9.9º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables con temperaturas en suave ascenso. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al sur/sureste durante el transcurso del día.

Para el martes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 11º y máxima 21º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste durante el transcurso del día.

Por último, el miércoles se espera alguna nubosidad con temperatura mínima de 8°, máxima de 21° y viento leve a moderado del noreste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe alerta nieblas
Noticias relacionadas
Mundial de Fútbol 2026: Salud de Santa Fe brinda recomendaciones para quienes preparan su viaje

Mundial de Fútbol 2026: Salud de Santa Fe brinda recomendaciones para quienes preparan su viaje

La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

La Marcha San Lorenzo será obligatoria en todos los actos oficiales por fechas patrias en Santa Fe

Plan Especial de Pago 2026 en Santa Fe

Cómo adherir online al plan provincial para saldar deudas tributarias con 0 % de interés y hasta 36 cuotas

Fisonomías raras, con omisiones y Tucumán directamente ausente.

Papelón oficial: el Presidente viralizó un mapa hecho con IA que deformó Santa Fe y borró Tucumán

Lo último

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

Último Momento
Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

Tres futbolistas de la Selección arribaron al país y le dejaron un mensaje a Scaloni

Tres futbolistas de la Selección arribaron al país y le dejaron un mensaje a Scaloni

Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

Ovación
Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: Unión me abrió las puertas del fútbol argentino

Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: "Unión me abrió las puertas del fútbol argentino"

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

El mundo rendido a Colapinto: la prensa internacional elogió otra actuación histórica del argentino en Canadá

El mundo rendido a Colapinto: la prensa internacional elogió otra actuación histórica del argentino en Canadá

La Salle derribó el fortín de El Quillá por el torneo Dos Orillas

La Salle derribó el fortín de El Quillá por el torneo Dos Orillas

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación