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Santa Fe celebra el 25 de Mayo con desfile, locro y actividades gratuitas en Plaza de Mayo

El Gobierno provincial realizará este lunes una jornada especial por el aniversario de la Revolución de Mayo con acto oficial, desfile cívico-militar, feria, espectáculos y propuestas gastronómicas gratuitas

25 de mayo 2026 · 08:19hs
Festejos por el aniversario de la Revolución de Mayo

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Festejos por el aniversario de la Revolución de Mayo

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una nueva conmemoración patria con una amplia agenda de actividades organizadas por el Gobierno de la Provincia para celebrar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. La propuesta se desarrollará el próximo lunes 25 de mayo desde las 15 en la histórica Plaza 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita.

El evento central contará con un acto oficial, desfile cívico-militar, espectáculos culturales, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas tradicionales para toda la familia.

Acto oficial y desfile en Plaza 25 de Mayo

Las actividades comenzarán a las 15 con degustaciones de meriendas típicas, una feria de emprendedores locales y el espacio interactivo del Tour de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Media hora más tarde, a las 15.30, frente a la Casa de Gobierno, se realizará el acto central por el 25 de Mayo, seguido de un tradicional desfile cívico-militar que recorrerá el casco histórico de la capital provincial.

Luego, a las 16.45, se presentará el Coro Polifónico “La Merced”, en una propuesta artística que buscará cerrar la jornada con música y cultura.

Desde el Gobierno provincial indicaron además que todas las actividades oficiales serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube oficial.

Tedeum en la Catedral Metropolitana

En paralelo a los festejos patrios, desde las 15 también se desarrollará el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Santa Fe, ceremonia religiosa que cada año forma parte de las celebraciones oficiales del aniversario de la Revolución de Mayo.

Locro, feria y sabores patrios

Las actividades gastronómicas tendrán un lugar destacado durante la jornada. Bajo el lema “25 de Mayo, sabores de nuestra historia”, el lunes se desarrollará una propuesta especial de 10 a 17 en la intersección de Urquiza y Santiago del Estero, con acceso libre y gratuito.

Además, se realizará una tradicional cocina de locro al aire libre en el reconocido espacio de Morfi Maggi, ubicado sobre bulevar Pellegrini, una de las propuestas más convocantes de cada fecha patria en Santa Fe.

Feria Peatonal Norte hasta el 31 de mayo

Como parte de las celebraciones, desde el lunes 25 y hasta el domingo 31 de mayo se llevará adelante una nueva edición de la Feria Peatonal Norte, con múltiples propuestas comerciales, recreativas y culturales para vecinos y turistas.

La feria ofrecerá acceso gratuito y reunirá emprendedores, artesanos y actividades pensadas para toda la familia en distintos puntos de la ciudad.

25 de Mayo Santa Fe desfile Plaza de Mayo
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