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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 5 de agosto

5 de agosto 2026 · 07:18hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del miércoles 5 de agosto

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Energía del día: La Luna en Tauro te pide paciencia. Evita tomar decisiones financieras apresuradas o gastos por impulso.
  • Amor: Momento ideal para hablar desde la calma y afianzar la confianza con tu pareja.
  • Trabajo/Dinero: Revisa prioridades económicas antes de encarar una nueva inversión.
Horóscopo diario

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Energía del día: La Luna transita tu signo y te otorga un protagonismo especial. Es un día bisagra para tomar las riendas de un asunto personal.
  • Amor: Tu atractivo y seguridad natural llaman la atención. Ideal para encuentros o citas románticas.
  • Trabajo/Dinero: Buen momento para organizar proyectos a largo plazo y valorar tu trabajo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Energía del día: Tu mente estará muy activa, pero el cuerpo te exigirá momentos de desconexión y descanso.
  • Amor: Escucha más de lo que hablas; la empatía resolverá cualquier pequeña tensión.
  • Trabajo/Dinero: Día clave para despejar pendientes y no abarcar más tareas de las que puedes gestionar.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Energía del día: Las alianzas y el círculo social se vuelven tu mayor fortaleza.
  • Amor: Si necesitas espacio o claridad emocional, exprésalo sin miedo a que se malinterprete.
  • Trabajo/Dinero: Un proyecto colaborativo o una idea compartida con amigos comienza a tomar forma sólida.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Energía del día: Con el Sol en tu signo, tu visión profesional exige orden y pasos firmes.
  • Amor: Evita que el orgullo o el exceso de control enturbien una conversación de pareja.
  • Trabajo/Dinero: Día propicio para demostrar liderazgo sin imponer, asegurando resultados concretos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Energía del día: Mercurio en tu signo te brinda claridad mental y precisión. Las piezas empiezan a encajar.
  • Amor: Si estás sin pareja, un consejo de alguien cercano podría cambiar tu perspectiva.
  • Trabajo/Dinero: Excelente día para organizar viajes, trámites o cerrar acuerdos formales.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Energía del día: Tiempo de reorganizar recursos compartidos y poner sobre la mesa acuerdos financieros o familiares.
  • Amor: Prioriza la sinceridad en tus opiniones sin moderar tanto tu postura.
  • Trabajo/Dinero: Momento favorable para liquidar deudas o renegociar presupuestos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Energía del día: La energía se enfoca en tus asociaciones y relaciones directas.
  • Amor: La confianza mutua se profundiza si estás dispuesto a soltar la necesidad de control.
  • Trabajo/Dinero: Gran día para concretar pactos profesionales o firmar contratos bien analizados.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Energía del día: El cielo te invita a ajustar tus rutinas de salud y hábitos diarios.
  • Amor: La cotidianidad y el apoyo práctico serán la mejor muestra de afecto.
  • Trabajo/Dinero: Tu día de suerte para abrir la mente a nuevas dinámicas laborales y simplificar tareas pendientes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Energía del día: Tu faceta más creativa y expresiva sale a la luz.
  • Amor: Buen momento para disfrutar del romanticismo, salir de la rutina y conectar con el placer.
  • Trabajo/Dinero: Confía en tu talento para resolver problemas complejos con practicidad.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Energía del día: El foco estará puesto en la vida familiar, la casa y los cimientos personales.
  • Amor: Buscar tranquilidad en tu espacio seguro renovará la complicidad con tus seres queridos.
  • Trabajo/Dinero: Posibilidad de encarar mejoras o gastos vinculados al hogar de forma planificada.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Energía del día: Tus habilidades de comunicación están en su punto alto.
  • Amor: Conversaciones postergadas encuentran hoy el cauce ideal para aclararse de manera pacífica.
  • Trabajo/Dinero: Favorable para redactar propuestas, hacer gestiones rápidas y concretar reuniones de negocios.

Horóscopo miércoles agosto
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