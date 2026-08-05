5 de agosto 2026

5 de agosto 2026 · 07:18hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 5 de agosto

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Energía del día: La Luna transita tu signo y te otorga un protagonismo especial. Es un día bisagra para tomar las riendas de un asunto personal.

Amor: Tu atractivo y seguridad natural llaman la atención. Ideal para encuentros o citas románticas.

Trabajo/Dinero: Buen momento para organizar proyectos a largo plazo y valorar tu trabajo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Energía del día: Tu mente estará muy activa, pero el cuerpo te exigirá momentos de desconexión y descanso.

Amor: Escucha más de lo que hablas; la empatía resolverá cualquier pequeña tensión.

Trabajo/Dinero: Día clave para despejar pendientes y no abarcar más tareas de las que puedes gestionar.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Energía del día: Las alianzas y el círculo social se vuelven tu mayor fortaleza.

Amor: Si necesitas espacio o claridad emocional, exprésalo sin miedo a que se malinterprete.

Trabajo/Dinero: Un proyecto colaborativo o una idea compartida con amigos comienza a tomar forma sólida.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Energía del día: Con el Sol en tu signo, tu visión profesional exige orden y pasos firmes.

Amor: Evita que el orgullo o el exceso de control enturbien una conversación de pareja.

Trabajo/Dinero: Día propicio para demostrar liderazgo sin imponer, asegurando resultados concretos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Energía del día: Mercurio en tu signo te brinda claridad mental y precisión. Las piezas empiezan a encajar.

Amor: Si estás sin pareja, un consejo de alguien cercano podría cambiar tu perspectiva.

Trabajo/Dinero: Excelente día para organizar viajes, trámites o cerrar acuerdos formales.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Energía del día: Tiempo de reorganizar recursos compartidos y poner sobre la mesa acuerdos financieros o familiares.

Amor: Prioriza la sinceridad en tus opiniones sin moderar tanto tu postura.

Trabajo/Dinero: Momento favorable para liquidar deudas o renegociar presupuestos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Energía del día: La energía se enfoca en tus asociaciones y relaciones directas.

Amor: La confianza mutua se profundiza si estás dispuesto a soltar la necesidad de control.

Trabajo/Dinero: Gran día para concretar pactos profesionales o firmar contratos bien analizados.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Energía del día: El cielo te invita a ajustar tus rutinas de salud y hábitos diarios.

Amor: La cotidianidad y el apoyo práctico serán la mejor muestra de afecto.

Trabajo/Dinero: Tu día de suerte para abrir la mente a nuevas dinámicas laborales y simplificar tareas pendientes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Energía del día: Tu faceta más creativa y expresiva sale a la luz.

Amor: Buen momento para disfrutar del romanticismo, salir de la rutina y conectar con el placer.

Trabajo/Dinero: Confía en tu talento para resolver problemas complejos con practicidad.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Energía del día: El foco estará puesto en la vida familiar, la casa y los cimientos personales.

Amor: Buscar tranquilidad en tu espacio seguro renovará la complicidad con tus seres queridos.

Trabajo/Dinero: Posibilidad de encarar mejoras o gastos vinculados al hogar de forma planificada.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)