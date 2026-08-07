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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 7 de agosto

7 de agosto 2026 · 06:25hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del viernes 7 de agosto de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Conéctate con tu intuición antes de reaccionar impulsivamente. En el trabajo se presentan oportunidades para reorganizar metas económicas o proyectos pendientes. En el amor, sé paciente y evita discusiones innecesarias por querer imponer tu postura.

Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Con la Luna transitando por tu signo, tu energía magnética y tu seguridad personal estarán al máximo. Buen momento para tomar la iniciativa en proyectos personales o laborales. En las relaciones, procura ceder un poco y no encasillarte en una postura rígida.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Día propicio para la reflexión interna y el descanso mental. Evita apresurarte en decisiones profesionales o dar respuestas categóricas si no estás seguro. En los afectos, prioriza conversaciones honestas para aclarar dudas sin generar malentendidos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Las actividades en equipo y el contacto con amigos serán una fuente clave de apoyo y buenas ideas. En el plano económico, evita depender de promesas ajenas y mantén expectativas realistas. En el amor, se abren espacios para momentos de autenticidad.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu capacidad de liderazgo y presencia destacan en el ámbito profesional. Es momento de mostrar resultados concretos en tus tareas. Sin embargo, cuida la arrogancia o la impaciencia al interactuar con colegas o con tu pareja.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Irás recuperando claridad mental tras días de cierta sobrecarga de tareas. Excelente jornada para planificar viajes, estudios o cierres de trámites. En lo sentimental, intenta no trasladar las tensiones del trabajo a la pareja.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tránsito favorable para poner en orden cuestiones financieras compartidas, créditos o inversiones. En el plano personal, cuida tus hábitos y evita los excesos físicos. En el amor, busca un equilibrio firme entre dar y recibir.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La Luna en tu signo opuesto pone el foco de lleno en las asociaciones y la pareja. Dejar de lado los juegos de poder o las estrategias te permitirá conectar con mayor sinceridad. En los negocios, mantén la diplomacia.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Jornada orientada al orden cotidiano, la salud y la rutina laboral. Tu productividad aumenta si organizas prioridades de forma pragmática. En el entorno familiar o de pareja, sé discreto y evita llevar preocupaciones externas al hogar.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Energía muy afín gracias al elemento tierra. La creatividad, el disfrute personal y los proyectos propios fluyen con soltura. Un día propicio para afianzar complicidades en tus relaciones y resolver conversaciones pendientes con empatía.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El foco estará puesto en el ámbito familiar, la vivienda y la estabilidad emocional. Es conveniente administrar bien los recursos económicos y evitar compras por impulso. En lo afectivo, busca espacios de tranquilidad para recargar energía.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Día ideal para la comunicación, la firma de acuerdos sencillos o pequeñas gestiones atrasadas. Tu capacidad para escuchar ayudará a destrabar malos entendidos. En lo personal, escucha tu propia voz interna antes de ceder a presiones del entorno.

Horóscopo viernes agosto
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