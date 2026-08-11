Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 11 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 11 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8.30 a 12.30:

- Aguado, Solís, Espora y Hernandarias

Reemplazo de Conductores

- RN 168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia)

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Ayacucho, Italia, Callejón Roca y Dorrego

Despeje de Electroductos

• 12 a 16: Complejo habitacional Amarras Center

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Gaboto, Saavedra, Hipólito Irigoyen y avenida del Trabajo

Mantenimiento de Subestación

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 10: Andrade, E. López, Guzmán hasta terraplén Este

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso