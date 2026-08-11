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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 11 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

11 de agosto 2026 · 06:59hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 11 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8.30 a 12.30:

- Aguado, Solís, Espora y Hernandarias

Reemplazo de Conductores

- RN 168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia)

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Ayacucho, Italia, Callejón Roca y Dorrego

Despeje de Electroductos

• 12 a 16: Complejo habitacional Amarras Center

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Gaboto, Saavedra, Hipólito Irigoyen y avenida del Trabajo

Mantenimiento de Subestación

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 10: Andrade, E. López, Guzmán hasta terraplén Este

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
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