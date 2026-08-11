La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 11 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 11 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón
SANTA FE
• 8.30 a 12.30:
- Aguado, Solís, Espora y Hernandarias
Reemplazo de Conductores
- RN 168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia)
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13: Ayacucho, Italia, Callejón Roca y Dorrego
Despeje de Electroductos
• 12 a 16: Complejo habitacional Amarras Center
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 9 a 13: Gaboto, Saavedra, Hipólito Irigoyen y avenida del Trabajo
Mantenimiento de Subestación
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 8 a 10: Andrade, E. López, Guzmán hasta terraplén Este
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso