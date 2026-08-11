Geriátrico clandestino en Santa Fe: este martes definen si la mujer acusada queda presa

Este martes se define la situación de María Laura, acusada de siete hechos de abandono de persona por las condiciones en las que mantenía alojados a adultos mayores en un geriátrico clandestino de Nuevo Horizonte

La investigación por las inhumanas condiciones de alojamiento en un geriátrico clandestino del barrio Nuevo Horizonte tendrá este martes un capítulo clave. A partir de las 8, en los Tribunales de Santa Fe , se realizará la audiencia de medidas cautelares en la que se definirá si María Laura M. , de 51 años, queda en prisión preventiva o continúa el proceso en libertad bajo determinadas condiciones.

La mujer está privada de su libertad desde la semana pasada, luego de presentarse en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) tras permanecer seis días prófuga. El último viernes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó formalmente el delito de abandono de persona reiterado en siete hechos .

La causa se inició luego del incendio ocurrido el 29 de julio en el geriátrico clandestino, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El siniestro permitió dejar al descubierto las condiciones en las que se encontraban alojados varios adultos mayores.

Geriátrico clandestino: hacinamiento y falta de condiciones básicas

Según la acusación fiscal, la mujer habría cobrado dinero por el alojamiento y cuidado de los adultos mayores, en algunos casos incluso percibiendo directamente sus haberes jubilatorios.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación, los residentes se encontraban en un inmueble con estructura deficiente, falta de sanitarios adecuados, ausencia de cloacas, escaso abrigo y alimentación insuficiente.

Desde la Fiscalía señalaron que, pese a percibir un pago mensual por el cuidado de las personas alojadas, la imputada habría incumplido los deberes básicos de protección y asistencia, poniendo en riesgo la vida y la salud de los adultos mayores.

El establecimiento funcionaba en una vivienda ubicada sobre calle José Gollán al 10.100, en el barrio Nuevo Horizonte, y lo hacía al margen de las correspondientes habilitaciones municipales y provinciales.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la acusada ofrecía alojamiento, asistencia sanitaria y contención a cambio de dinero, pero las condiciones encontradas en el lugar no se correspondían con esos servicios.

Qué se resolverá este martes en los Tribunales de Santa Fe

La audiencia prevista para este martes a las 8 será determinante para la situación procesal de María Laura M.. El juez deberá analizar el pedido de medidas cautelares y determinar si existen elementos suficientes para disponer la prisión preventiva de la mujer mientras avanza la investigación o si puede recuperar la libertad bajo determinadas reglas de conducta.

La Fiscalía ya realizó la imputación por siete hechos de abandono de persona, por lo que ahora se discutirá específicamente la necesidad de mantenerla privada de su libertad durante el proceso.

Otro imputado quedó en libertad

En la misma investigación también fue imputado Ricardo H., quien trabajaba como empleado o encargado del geriátrico clandestino. A mediados de la semana pasada, la Fiscalía le atribuyó la presunta comisión del delito de privación ilegítima de la libertad de los adultos mayores alojados en el establecimiento.

Según la investigación, en al menos una oportunidad el hombre se habría retirado del inmueble dejando a los residentes encerrados bajo llave desde el exterior.

No obstante, durante la audiencia del viernes, la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva para el empleado. Por ese motivo, recuperó la libertad luego de fijar domicilio en barrio Barranquitas y asumir el compromiso de cumplir un perímetro de restricción respecto de las víctimas y los testigos de la causa.

La investigación continúa para determinar todas las responsabilidades y reconstruir las condiciones en las que permanecían alojados los adultos mayores en el geriátrico clandestino de Nuevo Horizonte.

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