Santa Fe quiere conservar el equipamiento de los Juegos Suramericanos para instituciones locales

La iniciativa fue impulsada en el Concejo Municipal y propone que los elementos deportivos utilizados en los XIII Juegos Suramericanos sean entregados al municipio una vez finalizado el evento.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Ejecutivo local que gestione ante el Comité Organizador de los XIII Juegos Suramericanos Odesur 2026 la cesión de los bienes muebles y del equipamiento deportivo que se utilicen durante el evento, una vez que finalicen las competencias.

La iniciativa, presentada por el concejal Julián Martínez , busca que esos elementos permanezcan en la ciudad y sean destinados a clubes deportivos , instituciones culturales y organizaciones de bien público, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del deporte y ampliar el acceso a distintas disciplinas.

El legado de los Juegos Suramericanos para Santa Fe

Al fundamentar el proyecto, Martínez señaló que los Juegos Suramericanos dejarán un legado que irá más allá de las obras de infraestructura que se ejecutan para el evento.

"Los Juegos van a dejar un legado no solo en infraestructura, sino también en el equipamiento que utilizan los deportistas para desarrollar sus disciplinas, desde elementos tecnológicos hasta redes, pelotas, conos y materiales de atletismo", sostuvo el edil.

En ese sentido, remarcó que sería importante que esos recursos no abandonen la ciudad una vez concluida la competencia.

"Es una buena posibilidad que esos elementos puedan ser destinados a instituciones de la ciudad. Los clubes realizan un aporte fundamental al deporte argentino y este puede ser un reconocimiento concreto a ese trabajo", afirmó.

Además, el concejal consideró que el evento representa una oportunidad para mostrar la hospitalidad santafesina y fortalecer la integración regional.

Santa Fe será sede de los Juegos Odesur 2026

La ciudad de Santa Fe, junto con Rosario y Rafaela, será una de las sedes provinciales de los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026.

Se trata del principal certamen multideportivo de América del Sur, que se realiza cada cuatro años y reúne a los mejores atletas del continente.

Para esta edición está prevista la participación de 15 países, con más de 4.000 deportistas que competirán en 43 disciplinas deportivas, en un evento organizado por el Gobierno de Santa Fe que busca dejar un importante legado en infraestructura, desarrollo deportivo e integración regional.