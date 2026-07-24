Comercio cerró su paritaria: habrá tres aumentos, bono de $50.000 y revisión en octubre

La paritaria cerró un nuevo acuerdo que establece un incremento salarial del 5,7% en tres tramos, una asignación extraordinaria de $50.000 y la postergación de la incorporación de la suma fija de $120.000 al salario básico. El convenio tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2026

Los empleados de comercio de todo el país percibirán un nuevo aumento salarial luego del acuerdo alcanzado este jueves entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) , la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) .

El entendimiento contempla un incremento del 5,7% , que será abonado como asignación remunerativa y no acumulativa , aplicándose sobre las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 130/75 .

Para el cálculo del incremento se tomarán como referencia los valores correspondientes a junio de 2026, sumando las asignaciones de carácter no remunerativo vigentes a esa fecha.

Cómo se pagará el aumento del 5,7% para empleados de comercio

El incremento se distribuirá en tres cuotas iguales del 1,9%:

1,9% a partir de los salarios de julio de 2026 .

a partir de los salarios de . 1,9% a partir de los salarios de agosto de 2026 .

a partir de los salarios de . 1,9% a partir de los salarios de septiembre de 2026.

De esta manera, el acuerdo busca acompañar la evolución de la inflación durante el tercer trimestre del año.

Bono extraordinario de $50.000

Además del incremento porcentual, las partes acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y no acumulativo.

El bono se abonará en dos cuotas:

$25.000 junto con el sueldo de julio de 2026 .

junto con el sueldo de . $25.000 junto con el sueldo de agosto de 2026.

Qué pasará con la suma fija de $120.000

Otro de los puntos centrales de la negociación fue la prórroga de la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos.

La incorporación se realizará de manera gradual, sumando $20.000 por mes en las escalas convencionales según el siguiente cronograma:

Diciembre de 2026: $20.000.

$20.000. Enero de 2027: $20.000.

$20.000. Febrero de 2027: $20.000.

$20.000. Marzo de 2027: $20.000.

$20.000. Abril de 2027: $20.000.

$20.000. Mayo de 2027: $20.000.

Cuándo volverán a reunirse las partes

El acuerdo tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2026 y establece que empresarios y representantes sindicales volverán a reunirse durante octubre de 2026 para evaluar la evolución de las variables económicas y analizar la necesidad de una nueva actualización salarial.

La paritaria de Comercio es una de las negociaciones más relevantes del país, ya que alcanza al gremio con mayor cantidad de trabajadores registrados en la Argentina y suele servir como referencia para otras actividades.

Finalmente, el acta aclara que los incrementos acordados no serán vinculantes para los acuerdos salariales que puedan celebrarse en la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego), aunque los montos establecidos constituirán el mínimo convencional una vez homologado el convenio.