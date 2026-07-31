Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 31 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 31 de julio en SANTA FE y SAN JOSÉ del RNCÓN

• 8 a 12:

Reconquista, Raúl Tacca, Vera Mujica y Oroño

Mantenimiento

- bulevar Gálvez, Alberdi, Marcial Candioti y Calchines

Maniobras de reconfiguración

- Los Pinos, Los Paraísos, Los Olmos y Las Margaritas

Reemplazo de postes

• 8.30 a 10.30: Castelli, Espora, Gaboto y avenida Peñaloza

Reemplazo de conductores

• 8.30 a 12.30: Nuestra Señora de Guadalupe, entre RN 168 y San Francisco de Asís

Reemplazo de conductores

• 9 a 13:

- Cristo Obrero, Las Piedras, Naciones Unidas y Atilio Rosso

Maniobras de reconfiguración

- Iturraspe, De La Salle, Grandoli y Lehmann

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: Gorriti, Menchaca, Berutti y Bernard

Despeje de Electroductos

- 11 a 13: Menchaca, Larguía, Estado de Israel y Espora

Mantenimiento de Subestación

• 11.30 a 13.30: Los Algarrobos, Los Zorzales, Los Alisos y Las Encinas

Mantenimiento de subestación

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 13: Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso