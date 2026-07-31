Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 31 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

31 de julio 2026 · 06:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 31 de julio en SANTA FE y SAN JOSÉ del RNCÓN

SANTA FE

• 8 a 12:

Reconquista, Raúl Tacca, Vera Mujica y Oroño

Mantenimiento

- bulevar Gálvez, Alberdi, Marcial Candioti y Calchines

Maniobras de reconfiguración

- Los Pinos, Los Paraísos, Los Olmos y Las Margaritas

Reemplazo de postes

• 8.30 a 10.30: Castelli, Espora, Gaboto y avenida Peñaloza

Reemplazo de conductores

• 8.30 a 12.30: Nuestra Señora de Guadalupe, entre RN 168 y San Francisco de Asís

Reemplazo de conductores

• 9 a 13:

- Cristo Obrero, Las Piedras, Naciones Unidas y Atilio Rosso

Maniobras de reconfiguración

- Iturraspe, De La Salle, Grandoli y Lehmann

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: Gorriti, Menchaca, Berutti y Bernard

Despeje de Electroductos

- 11 a 13: Menchaca, Larguía, Estado de Israel y Espora

Mantenimiento de Subestación

• 11.30 a 13.30: Los Algarrobos, Los Zorzales, Los Alisos y Las Encinas

Mantenimiento de subestación

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 13: Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe San José del Rincón
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Último Momento
La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal