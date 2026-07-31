La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 31 de julio en SANTA FE y SAN JOSÉ del RNCÓN
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 31 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
SANTA FE
• 8 a 12:
Reconquista, Raúl Tacca, Vera Mujica y Oroño
Mantenimiento
- bulevar Gálvez, Alberdi, Marcial Candioti y Calchines
Maniobras de reconfiguración
- Los Pinos, Los Paraísos, Los Olmos y Las Margaritas
Reemplazo de postes
• 8.30 a 10.30: Castelli, Espora, Gaboto y avenida Peñaloza
Reemplazo de conductores
• 8.30 a 12.30: Nuestra Señora de Guadalupe, entre RN 168 y San Francisco de Asís
Reemplazo de conductores
• 9 a 13:
- Cristo Obrero, Las Piedras, Naciones Unidas y Atilio Rosso
Maniobras de reconfiguración
- Iturraspe, De La Salle, Grandoli y Lehmann
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30: Gorriti, Menchaca, Berutti y Bernard
Despeje de Electroductos
- 11 a 13: Menchaca, Larguía, Estado de Israel y Espora
Mantenimiento de Subestación
• 11.30 a 13.30: Los Algarrobos, Los Zorzales, Los Alisos y Las Encinas
Mantenimiento de subestación
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 9 a 13: Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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