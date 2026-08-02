Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 2 de agosto

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

El domingo se presenta propicio para bajar un cambio y disfrutar del confort del hogar o de reuniones amena en círculos íntimos. En el amor, la ternura y la escucha atenta fortalecerán el vínculo con tu pareja. Aprovecha para descansar y despejar la mente antes del inicio de semana.

Horóscopo diario gentileza

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Las charlas espontáneas, los paseos o las llamadas con amigos o allegados te brindarán alegría y frescura. Tu sentido práctico te ayudará a resolver pequeños detalles domésticos pendientes. En el plano emocional, te sentirás contenido y alineado con tus valores esenciales.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Una jornada propicia para ordenar tus asuntos personales, reevaluar tu presupuesto o planificar compras para el hogar con serenidad. En lo afectivo, la estabilidad y los gestos concretos de cariño cobrarán mayor relevancia que las palabras exageradas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Con la Luna favoreciendo tu sensibilidad, te sentirás en plena sintonía con tus intuiciones y necesidades emocionales. Es un día perfecto para mimarte, conectar con tus expresiones creativas y compartir momentos cálidos con quienes reconfortan tu corazón.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Domingo ideal para buscar momentos de introspección, meditación o lectura relajante. Desconectarte del bullicio social te permitirá procesar vivencias recientes y renovar tu fuerza interior. Permítete dormir unas horas extra y escuchar a tu cuerpo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Los planes compartidos con amigos o proyectos de bien común serán la fuente principal de gratificación hoy. Intercambiar puntos de vista enriquecedores te aportará nuevas perspectivas para encarar tus metas a mediano plazo con optimismo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Aunque es un día de descanso, podrías sentir la inspiración necesaria para delinear ideas u objetivos para los próximos días. Busca el equilibrio entre tus aspiraciones laborales y el merecido tiempo en familia; el consenso en el hogar será clave para tu paz.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu deseo de romper con la rutina te motivará a realizar una escapada, explorar lugares nuevos o sumergirte en lecturas que expandan tus horizontes. En el ámbito amoroso, la complicidad y las conversaciones profundas reavivarán la pasión.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día oportuno para sanar viejas tensiones emocionales o conversar abiertamente sobre temas financieros familiares. La transparencia de hoy despejará dudas y consolidará acuerdos duraderos. Cierra el día dedicando tiempo al autocuidado.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La atención estará focalizada en la relación de pareja o en tus afectos más estrechos. La disposición para escuchar y comprender la postura del otro afianzará la armonía en la convivencia. Si estás soltero, un acercamiento sincero renovará tu ilusión.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Un domingo perfecto para reorganizar tu espacio cotidiano, preparar la agenda de la semana y adoptar rutinas que favorezcan tu salud y descanso. Pequeños cambios en tus hábitos te brindarán una grata sensación de orden y bienestar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La creatividad, el romance y el esparcimiento serán las notas dominantes de tu día. Permítete disfrutar del arte, la música o juegos en familia sin culpa. La espontaneidad te guiará hacia momentos de felicidad simple y reconfortante.