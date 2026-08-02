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El empate de Colón, lo dejó a Medrán con un pie y medio afuera del equipo

Por estas horas, la dirigencia de Colón tendría decidido ponerle fin al ciclo de Ezequiel Medrán, pese a que el DT dijo que cuenta con el respaldo de José Alonso

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 09:53hs
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Ezequiel Medrán no seguirá siendo el DT de Colón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Ezequiel Medrán no seguirá siendo el DT de Colón.

Parece que lo que se venía mencionando desde hace varios días se terminará por confirmar. Y es que luego del empate ante Acassuso, la decisión de la dirigencia de Colón es finalizar el ciclo de Ezequiel Medrán al frente del equipo.

Medrán deja de ser el DT de Colón

Si bien el equipo no perdió y mostró reacción en el segundo tiempo, la realidad indica que apenas sumó un punto sobre los últimos nueve y en las últimas dos fechas enfrentó al que estaba último (Chaco For Ever) y antepenúltimo (Acassuso).

Es decir que no pudo ganarle a dos de los peores equipos, con uno perdió bien de local y al otro alcanzó a empatarle en el final del encuentro.

Ese análisis respecto a resultados y rendimiento, terminó por inclinar la balanza para que Medrán no siga siendo el entrenador de Colón. Aún cuando en conferencia de prensa manifestó tener el apoyo del presidente José Alonso.

LEER MÁS: ¿Continúa siendo técnico de Colón? Medrán aseguró tener la banca de la dirigencia

Luego del partido con Acassuso Alonso mantuvo una charla con el director deportivo Diego Colotto y allí le habría manifestado la decisión de que Medrán deje de ser el técnico Colón.

El plantel tiene licencia este domingo y el lunes retornará a los entrenamientos. Por ello, en el transcurso de estas horas tendría que darse a conocer la noticia y ver quien dirige el entrenamiento en el arranque de la semana.

Respecto a los candidatos a suceder a Medrán, las dos opciones que se manejan son la de Leandro Gracián y la de Iván Delfino, entre ellos estaría el nuvo técnico. Aunque se menciona que Gracián tendría una leve ventaja.

Colón Medrán equipo
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