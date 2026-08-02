El empate de Colón, lo dejó a Medrán con un pie y medio afuera del equipo

Por estas horas, la dirigencia de Colón tendría decidido ponerle fin al ciclo de Ezequiel Medrán, pese a que el DT dijo que cuenta con el respaldo de José Alonso

Parece que lo que se venía mencionando desde hace varios días se terminará por confirmar. Y es que luego del empate ante Acassuso, la decisión de la dirigencia de Colón es finalizar el ciclo de Ezequiel Medrán al frente del equipo.

Si bien el equipo no perdió y mostró reacción en el segundo tiempo, la realidad indica que apenas sumó un punto sobre los últimos nueve y en las últimas dos fechas enfrentó al que estaba último (Chaco For Ever) y antepenúltimo (Acassuso).

Es decir que no pudo ganarle a dos de los peores equipos, con uno perdió bien de local y al otro alcanzó a empatarle en el final del encuentro.

Ese análisis respecto a resultados y rendimiento, terminó por inclinar la balanza para que Medrán no siga siendo el entrenador de Colón. Aún cuando en conferencia de prensa manifestó tener el apoyo del presidente José Alonso.

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Luego del partido con Acassuso Alonso mantuvo una charla con el director deportivo Diego Colotto y allí le habría manifestado la decisión de que Medrán deje de ser el técnico Colón.

El plantel tiene licencia este domingo y el lunes retornará a los entrenamientos. Por ello, en el transcurso de estas horas tendría que darse a conocer la noticia y ver quien dirige el entrenamiento en el arranque de la semana.

Respecto a los candidatos a suceder a Medrán, las dos opciones que se manejan son la de Leandro Gracián y la de Iván Delfino, entre ellos estaría el nuvo técnico. Aunque se menciona que Gracián tendría una leve ventaja.