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¿Ciclo cumplido? La radiografía del ciclo Medrán en Colón: partidos, puntos y efectividad

El empate 1-1 ante Acassuso, en La Quema, habría marcado el último partido de Ezequiel Medrán al frente de Colón. Los dirigentes tendrían tomada la decisión de cambiar de entrenador y ya analizan alternativas para reemplazarlo.

2 de agosto 2026 · 09:50hs
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¿Ciclo cumplido? La radiografía del ciclo Medrán en Colón: partidos, puntos y efectividad

UNO Santa Fe | José Busiemi

El empate 1-1 frente a Acassuso, por la 23ª fecha de la Primera Nacional, habría significado el cierre del ciclo de Ezequiel Medrán como entrenador de Colón. Si bien el club todavía no oficializó la decisión, todo indica que la dirigencia encabezada por José Alonso resolvió ponerle punto final al proceso y ya trabaja en la contratación de un nuevo director técnico.

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Entre los nombres que aparecen con mayor fuerza para sucederlo sobresalen Facundo Sava (en caso de desvincularse de Sarmiento de Junín), Iván Delfino y Leandro Gracián, quienes son analizados por la dirigencia junto al director deportivo Diego Colotto.

Los números del ciclo de Medrán en Colón

Medrán asumió el 20 de agosto de 2025 y, de confirmarse su salida, dejará el cargo luego de 30 partidos oficiales en la Primera Nacional.

Su balance general fue de: 30 partidos dirigidos, 10 victorias, 10 empates, 10 derrotas, 40 puntos sobre 90 posibles, 44,4% de efectividad y 1,33 puntos por partido.

La particularidad de su gestión es que terminó con una estadística completamente equilibrada: la misma cantidad de triunfos, igual número de empates y derrotas.

El rendimiento en 2025

En la recta final del campeonato 2025 dirigió 7 encuentros, con un saldo de: 1 victoria, 2 empates, 4 derrotas, 5 puntos sobre 21, 23,8% de efectividad y 0,71 puntos por partido.

Resultados:

Colón 1-1 Chacarita

Defensores de Belgrano 1-0 Colón

Colón 0-1 Estudiantes (RC)

Talleres (RE) 2-0 Colón

Colón 0-0 Deportivo Morón

Estudiantes (BA) 1-0 Colón

Colón 1-0 Defensores Unidos

La campaña durante 2026

El inicio de la nueva temporada mostró una importante mejoría, aunque el equipo perdió consistencia en las últimas fechas.

Los números del año fueron: 23 partidos, 9 victorias, 8 empates, 6 derrotas, 35 puntos sobre 69, 50,7% de efectividad y 1,52 puntos por partido.

En ese recorrido, Colón llegó a ubicarse en los puestos de protagonismo de la Zona A, pero la caída del rendimiento en las últimas jornadas terminó alejándolo de la pelea por el primer lugar y debilitó la continuidad del entrenador.

Un cierre con apenas un triunfo en las últimas seis fechas de Colón

El tramo final del ciclo terminó siendo determinante para la decisión de la dirigencia.

En sus últimos seis compromisos, Colón consiguió:

Victoria 4-0 ante Central Norte.

Derrota 2-0 frente a Ferro.

Caída 0-1 con Chaco For Ever.

Empate 1-1 ante Acassuso.

Además del triunfo 2-1 sobre Deportivo Madryn y la derrota 1-0 frente a Chaco For Ever en el pendiente.

La producción reciente, sumada a la pérdida de terreno en la tabla, habría terminado por convencer a los dirigentes de que era momento de buscar un cambio de rumbo.

Sava, Delfino y Gracián, los principales candidatos en Colón

Mientras se espera la confirmación oficial de la salida de Medrán, Colón ya comenzó a moverse en el mercado de entrenadores.

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El nombre que más seduce es el de Facundo Sava, aunque su llegada dependerá de una eventual salida de Sarmiento de Junín. En caso de que esa opción no prospere, aparecen como alternativas muy firmes Iván Delfino, con pasado reciente en el club, y Leandro Gracián, quien también reúne consenso entre los dirigentes.

De esta manera, todo indica que el empate en La Quema habría bajado definitivamente el telón de un ciclo que se extendió durante 30 partidos, con 40 puntos obtenidos, una efectividad del 44,4% y un balance tan llamativo como simbólico: 10 victorias, 10 empates y 10 derrotas.

Colón Medrán Acassuso
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