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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 4 de agosto

4 de agosto 2026 · 07:03hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del martes 4 de agosto de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tu capacidad de liderazgo estará en su punto más alto hoy. En el trabajo, sabrás cómo coordinar esfuerzos e impulsar propuestas que estaban estancadas. En las relaciones, intenta canalizar tu entusiasmo de forma suave para mantener la armonía con tu pareja o amigos.

El horóscopo diario

El horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Un día idóneo para afianzar proyectos profesionales y tomar decisiones económicas sensatas. Tu sentido de la oportunidad te guiará para realizar buenas compras o inversiones. En el hogar, se percibe un ambiente de estabilidad y calidez reconfortante.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Estarás con la mente sumamente rápida y creativa. Es una jornada favorable para exámenes, presentaciones, firmas de contratos o contactos comerciales clave. En el amor, tu simpatía y versatilidad atraerán conversaciones estimulantes.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Momento adecuado para revisar presupuestos personales y reestructurar tus métodos de ahorro. En el terreno emocional, te sentirás movilizado a cuidar de los tuyos, pero no olvides poner límites saludables para resguardar tu propia paz.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu carisma y seguridad personal continuarán abriendo puertas en el ámbito profesional y social. Si tienes una propuesta entre manos, hoy es un excelente momento para presentarla. En el amor, la pasión y la generosidad marcarán el tono del día.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Jornada favorable para el trabajo minucioso, la organización de agendas y la resolución de pendientes molestos. Tómate pausas durante el día para evitar sobrecargar tus cervicales. Un momento de calma por la noche renovará tu vitalidad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

El trabajo en equipo y la interacción con grupos o redes sociales darán muy buenos resultados. Tu capacidad conciliadora permitirá solucionar un desacuerdo en tu entorno. En lo afectivo, una propuesta inesperada reavivará la ilusión.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu enfoque y determinación en la carrera o proyectos personales no pasarán desapercibidos ante superiores o clientes. Mantén la concentración y la reserva en tus planes. En lo personal, busca refugio en momentos de intimidad sincera.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día propicio para planificar trámites internacionales, estudios o viajes futuros. Tu optimismo te permitirá enfocar cualquier contratiempo como una oportunidad de aprendizaje. En el amor, la complicidad intelectual será el gran motor del vínculo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Un martes de gran lucidez para analizar cuentas compartidas, seguros, impuestos o negociaciones financieras. Tu pragmatismo resolverá dudas rápidamente. En el plano afectivo, la lealtad y los hechos valdrán más que los discursos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El foco astral estará puesto en la pareja, socios y vínculos cercanos. La clave del éxito residirá en saber escuchar y encontrar puntos de encuentro flexibles. Si estás soltero, un diálogo casual podría encender un interés especial.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Excelente día para incorporar mejores hábitos en tu rutina, organizar tus horarios de trabajo y prestar atención a la nutrición. La constancia te traerá beneficios rápidos tanto en tu rendimiento laboral como en tu salud general.

Horóscopo agosto martes
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