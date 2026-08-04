Santa Fe, entre las provincias que mejoraron sus ingresos por coparticipación

El informe mensual del CEPA mostró que las transferencias de origen nacional y la coparticipación crecieron en julio. Santa Fe registró un incremento real del 7,1%, en línea con la mejora observada en el conjunto de las provincias

Las transferencias automáticas de recursos nacionales hacia las provincias volvieron a mostrar una recuperación durante julio y Santa Fe se ubicó entre las jurisdicciones que registraron un crecimiento real de los fondos recibidos.

Así surge del informe "Transferencias a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y transferencias de coparticipación: datos a julio de 2026" , elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) , que analizó la evolución de los recursos enviados por la Nación en comparación con igual mes del año pasado.

De acuerdo con el estudio, las transferencias de Recursos de Origen Nacional (RON) crecieron 7,4% en términos reales para el conjunto de las provincias, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos registró una mejora de 7,5% interanual real.

Cómo le fue a Santa Fe

En el caso de Santa Fe, el informe ubica a la provincia con un incremento de 7,1% real interanual tanto en las transferencias de Recursos de Origen Nacional como en los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos durante julio.

El desempeño santafesino quedó prácticamente alineado con el promedio nacional y refleja una recuperación de los recursos que llegan automáticamente desde la Nación, fundamentales para el financiamiento provincial.

Si bien hubo provincias con incrementos superiores —como Tierra del Fuego, Catamarca y Neuquén en Recursos de Origen Nacional, y Chubut y Neuquén en coparticipación—, Santa Fe se ubicó dentro del grupo de jurisdicciones con una evolución positiva.

La importancia de la coparticipación para las provincias

El CEPA recuerda que las provincias financian sus presupuestos con recursos propios y con las transferencias tributarias de origen nacional, entre las cuales la coparticipación federal tiene un peso determinante.

En promedio, la Coparticipación Federal de Impuestos representa el 58,2% de los ingresos provinciales y, si se suman el resto de los recursos nacionales, la participación asciende al 71,6% del total de recursos.

Qué explicó la mejora de julio

El informe sostiene que la recuperación de las transferencias estuvo impulsada principalmente por la evolución del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación aumentó 19,8% real interanual durante julio.

Según el CEPA, ese crecimiento estuvo asociado al anticipo de personas jurídicas y a las declaraciones juradas de personas físicas, lo que permitió compensar parcialmente el comportamiento más débil de otros tributos.

En contraste, la recaudación del IVA, uno de los principales impuestos que integran la masa coparticipable, volvió a mostrar una caída real de 0,2%, reflejando el bajo dinamismo del consumo interno.

Las conclusiones del CEPA

En sus conclusiones, el CEPA destaca que julio consolidó una mejora de las transferencias automáticas a las provincias, con un crecimiento real del 7,4% en los Recursos de Origen Nacional y del 7,5% en la Coparticipación Federal respecto de julio de 2025.

No obstante, advierte que la mejora estuvo sostenida principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias, mientras que el IVA continúa evidenciando la debilidad del mercado interno y del consumo, dos variables que siguen condicionando la evolución de la recaudación tributaria nacional.