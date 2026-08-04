Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 4 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

4 de agosto 2026 · 06:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 4 de agosto en SANTA FE

• 8 a 10: Almirante Brown, Espora, Ayacucho y Piedras

Despeje de Electroductos

• 8:30 a 12:30: RN 168, RP 1, Guinuanes y terraplén

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13:

- avenida Peñaloza, Gorriti, Estanislao Zeballos y 4 de enero

Mantenimiento

- Iturraspe, Grandoli, De La Salle e Ignacio Crespo

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Lo último

River acordó la compra del lateral santafesino Francisco Ortega

River acordó la compra del lateral santafesino Francisco Ortega

Franco Mastantuono, muy cerca de pasar a préstamo a un club italiano

Franco Mastantuono, muy cerca de pasar a préstamo a un club italiano

Los partidos que jugaría la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA

Los partidos que jugaría la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA

Último Momento
River acordó la compra del lateral santafesino Francisco Ortega

River acordó la compra del lateral santafesino Francisco Ortega

Franco Mastantuono, muy cerca de pasar a préstamo a un club italiano

Franco Mastantuono, muy cerca de pasar a préstamo a un club italiano

Los partidos que jugaría la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA

Los partidos que jugaría la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA

Polémica en Santa Fe: un senador se filmó conduciendo con el celular y debió pedir disculpas

Polémica en Santa Fe: un senador se filmó conduciendo con el celular y debió pedir disculpas

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Ovación
Motivo de orgullo para Colón: Thiago Vera fue convocado a la Selección Sub 16

Motivo de orgullo para Colón: Thiago Vera fue convocado a la Selección Sub 16

Regatas cosechó la tercera victoria consecutiva en la Liga de Honor

Regatas cosechó la tercera victoria consecutiva en la Liga de Honor

Rosario será sede del Campeonato Nacional de Mayores de atletismo

Rosario será sede del Campeonato Nacional de Mayores de atletismo

El atletismo será un gran atractivo en los Juegos Suramericanos 2026

El atletismo será un gran atractivo en los Juegos Suramericanos 2026

Llega otra gran reunión boxística en el Centro Gallego de Santa Fe

Llega otra gran reunión boxística en el Centro Gallego de Santa Fe

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber