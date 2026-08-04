La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 4 de agosto en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 4 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
4 de agosto 2026 · 06:57hs
• 8 a 10: Almirante Brown, Espora, Ayacucho y Piedras
Despeje de Electroductos
• 8:30 a 12:30: RN 168, RP 1, Guinuanes y terraplén
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13:
- avenida Peñaloza, Gorriti, Estanislao Zeballos y 4 de enero
Mantenimiento
- Iturraspe, Grandoli, De La Salle e Ignacio Crespo
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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