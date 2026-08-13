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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 13 de agosto

13 de agosto 2026 · 07:15hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del jueves 13 de agosto de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

  • Energía general: Sentirás cómo la tensión de los días previos comienza a ceder, dejando lugar a una renovada motivación. Tu creatividad está en un punto alto; aprovecha para volcar esa fuerza en proyectos personales.
  • Amor y Vínculos: Baja la guardia. Si hubo roces por querer imponer tu punto de vista, la vibración del día te permite acercarte desde la generosidad y el afecto sincero.
  • Trabajo y Dinero: Jornada muy favorable para presentar propuestas, buscar alianzas o retomar iniciativas que tenías pausadas. Tu entusiasmo resulta contagioso.
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

  • Energía general: El foco continúa puesto en tu espacio personal, la familia y el orden interno. Estás asimilando cambios importantes en la forma en que habitas tu hogar o te vinculas con tus afectos más cercanos.
  • Amor y Vínculos: Venus desde Libra armoniza tu entorno cotidiano. Un diálogo tranquilo con un ser querido ayuda a disolver viejos malentendidos y a afianzar la estabilidad emocional.
  • Trabajo y Dinero: Día ideal para organizar tus números, revisar inversiones o planificar mejoras en la vivienda. La clave de hoy es la prudencia y el criterio práctico.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

  • Energía general: Tu mente estará rápida, incisiva y persuasiva. Sin embargo, la clave será filtrar el exceso de estímulos para no dispersarte en múltiples tareas a la vez.
  • Amor y Vínculos: La palabra es tu principal herramienta. Una conversación franca con amigos o pareja abre puertas hacia acuerdos equitativos y aclara malentendidos.
  • Trabajo y Dinero: Excelente jornada para firmas, reuniones importantes, envío de propuestas formales o gestiones vinculadas a la comunicación y la difusión.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

  • Energía general: Con Marte afianzándose en tu signo, sientes un impulso interno de autonomía e iniciativa. Canaliza esa fuerza en consolidar tu seguridad personal y material.
  • Amor y Vínculos: Reafirmas tu valor y dejas de postergarte. Quien quiera estar a tu lado deberá acompañar tu ritmo y respetar tus tiempos emocionales.
  • Trabajo y Dinero: Movimientos positivos en el área de ingresos. Buen momento para renegociar condiciones laborales, fijar tarifas o buscar nuevas fuentes de rendimiento económico.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

  • Energía general: La Luna aún en tu signo extiende tu protagonismo. Sentirás una combinación de alivio y firmeza para encarar una etapa completamente nueva en tu vida.
  • Amor y Vínculos: Tu magnetismo sigue elevado. Atraes atención, pero hoy buscas conexiones profundas y auténticas, alejadas de la superficialidad.
  • Trabajo y Dinero: Es momento de dar el primer paso operativo respecto a la decisión que venías rumiando. Tu liderazgo natural te facilitará conseguir apoyos clave.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

  • Energía general: El tránsito lunar te invita a mantener un perfil bajo y recargar energías. Es un día de observación más que de acción directa; escucha tu intuición antes de sacar conclusiones.
  • Amor y Vínculos: Necesidad de introspección. Prefieres la tranquilidad de tu círculo íntimo o momentos a solas para poner en orden tus sentimientos antes de comunicarlos.
  • Trabajo y Dinero: Avances silenciosos pero firmes. Buen momento para planificar estrategias a mediano plazo, ordenar archivos o resolver asuntos pendientes entre telones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

  • Energía general: Con tu regente Venus transitando por tu signo, brillas con luz propia. La jornada se presenta favorable para la vida social, el trabajo en red y la colaboración colectiva.
  • Amor y Vínculos: Armonía y encanto en tus interacciones. Día óptimo para reanudar el contacto con amistades queridas o coordinar salidas en pareja.
  • Trabajo y Dinero: Tus ideas encuentran eco en equipos de trabajo. Tu diplomacia te permitirá destrabar una negociación compleja sin generar asperezas.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

  • Energía general: Las exigencias del ámbito profesional o de tus metas a largo plazo demandarán tu atención. Estás en posición de tomar decisiones firmes con respecto a tu proyección laboral.
  • Amor y Vínculos: Procura no trasladar la tensión de tus metas o del trabajo a la intimidad de tus relaciones. Separa las responsabilidades del espacio afectivo.
  • Trabajo y Dinero: Reconocimiento de superiores o figuras de autoridad. Tu determinación para resolver imprevistos será clave para consolidar tu posición financiera o profesional.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Energía general: Se renueva la fe y el optimismo. El cielo te impulsa a mirar más allá del presente inmediato, proyectando viajes, estudios o alianzas a distancia.
  • Amor y Vínculos: Complicidad y entusiasmo compartido. Buen momento para romper la rutina con tu pareja o animarte a conocer personas fuera de tu entorno habitual.
  • Trabajo y Dinero: Se aclaran dudas respecto a trámites, asuntos legales o académicos. El flujo de información favorece el destrabe de proyectos estancados.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

  • Energía general: Día enfocado en la resolución pragmática de temas pendientes: deudas, trámites bancarios, inversiones compartidas o impuestos. La claridad mental te permitirá tomar el control.
  • Amor y Vínculos: Profundidad emocional. Es un día para dejar de lado las defensas y permitirte la vulnerabilidad en charlas sinceras con quien compartes tu vida.
  • Trabajo y Dinero: Favorable para reorganizar estructuras de negocios, cerrar acuerdos financieros a largo plazo o revisar términos de contratos vigentes.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

  • Energía general: El foco se mantiene en tu zona de socios, pareja y alianzas estratégicas. Aceptas la necesidad de negociar y ceder en ciertos aspectos para construir a la par de otros.
  • Amor y Vínculos: Clima propicio para el diálogo transparente y la búsqueda de consensos. Si hubo tensiones en días pasados, hoy es el momento ideal para reacondicionar los pactos afectivos.
  • Trabajo y Dinero: Se abren oportunidades para encarar proyectos en sociedad. Evalúa las propuestas detenidamente asegurándote de que los beneficios sean equitativos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

  • Energía general: Día dedicado a la reorganización de la rutina diaria, los hábitos saludables y el entorno de trabajo. Sentirás satisfacción al poner orden en los detalles prácticos.
  • Amor y Vínculos: El afecto se demuestra a través de gestos cotidianos. Apoyar a tus seres queridos en lo concreto fortalecerá el lazo afectivo.
  • Trabajo y Dinero: Productividad en ascenso. Logras destrabar tareas complejas y optimizar tu tiempo de trabajo, lo que te brindará tranquilidad mental al cierre de la jornada.

Horóscopo jueves agosto
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