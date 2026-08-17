17 de agosto 2026

17 de agosto 2026 · 07:43hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 17 de agosto

Seguir a Unosantafe en Google

UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Disfrutarás de un ambiente cálido y sereno en el hogar, ideal para compartir momentos de calidad.

Trabajo: Evitá planificar tareas complejas para mañana; concentrate en disfrutar del presente.

Salud: Un buen descanso y comidas livianas te permitirán recuperar la vitalidad.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: La comunicación espontánea y las charlas extendidas le darán dinamismo a tu día de descanso.

Trabajo: Tu mente inquieta generará buenas ideas para la semana; dejalas anotadas sin presionarte.

Salud: Realizá pausas lejos de las pantallas para favorecer el descanso visual y mental.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Sentirás un fuerte deseo de mimar a tus afectos y refugiarte en tu núcleo íntimo.

Trabajo: Dejá descansar las preocupaciones financieras y enfocate en la paz del hogar.

Salud: Una jornada de meditación, lectura o música suave renovará tu energía emocional.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Tu carisma y buena predisposición serán el motor de reuniones familiares o de amigos.

Trabajo: Aprovechá el día libre para reconocer todo lo que lograste en la última etapa.

Salud: Mantenete activo con actividades que te conecten con el disfrute y el movimiento suave.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Un día óptimo para el autocuidado y para reconectarte con tus verdaderas necesidades afectivas.

Trabajo: Soltá el afán de control; la productividad también requiere espacios de desconexión.

Salud: Regalate momentos de silencio y descanso reparador para arrancar la semana con fuerza.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: El clima astral favorece los encuentros grupales, los paseos y las conversaciones enriquecedoras.

Trabajo: Se consolidan lazos con amistades que podrían darte nuevas perspectivas para tus proyectos.

Salud: Mantené el equilibrio entre los momentos de reunión y el tiempo para tu propio descanso.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: La autenticidad y la empatía afianzarán tus vínculos más importantes durante este feriado.

Trabajo: Visualizá tus metas profesionales a mediano plazo sin la presión de la rutina diaria.

Salud: Canalizá tus emociones a través de pasatiempos creativos o contacto con la naturaleza.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Tu espíritu optimista impulsará propuestas divertidas para disfrutar al máximo del feriado.

Trabajo: Tiempo propicio para proyectar futuras escapadas, viajes o capacitaciones personales.

Salud: Realizá ejercicios de estiramiento para aliviar tensiones en la espalda y piernas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Profundizarás el entendimiento en tus relaciones a través de charlas sinceras y sin apuros.

Trabajo: Confiá en que todo está ordenado para mañana y permitite disfrutar plenamente del día libre.

Salud: Dale prioridad absoluta al reposo físico para liberar el estrés acumulado.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Un clima de armonía y entendimiento mutuo reforzará la complicidad en tu vida afectiva.

Trabajo: Intercambiar opiniones relajadas te aportará miradas frescas para encarar los próximos días.

Salud: Asegurate de mantenerte bien hidratado y realizar actividades al aire libre.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)