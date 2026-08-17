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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 17 de agosto

17 de agosto 2026 · 07:43hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del lunes 17 de agosto de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Amor: Día perfecto para compartir un paseo o una actividad diferente al aire libre con tus seres queridos.
  • Trabajo: Mantené al margen los asuntos laborales; este feriado es para desenchufar la mente por completo.
  • Salud: Descargá energía acumulada a través de una caminata o ejercicio moderado.
Horóscopo diario

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Amor: Disfrutarás de un ambiente cálido y sereno en el hogar, ideal para compartir momentos de calidad.
  • Trabajo: Evitá planificar tareas complejas para mañana; concentrate en disfrutar del presente.
  • Salud: Un buen descanso y comidas livianas te permitirán recuperar la vitalidad.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Amor: La comunicación espontánea y las charlas extendidas le darán dinamismo a tu día de descanso.
  • Trabajo: Tu mente inquieta generará buenas ideas para la semana; dejalas anotadas sin presionarte.
  • Salud: Realizá pausas lejos de las pantallas para favorecer el descanso visual y mental.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Amor: Sentirás un fuerte deseo de mimar a tus afectos y refugiarte en tu núcleo íntimo.
  • Trabajo: Dejá descansar las preocupaciones financieras y enfocate en la paz del hogar.
  • Salud: Una jornada de meditación, lectura o música suave renovará tu energía emocional.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Amor: Tu carisma y buena predisposición serán el motor de reuniones familiares o de amigos.
  • Trabajo: Aprovechá el día libre para reconocer todo lo que lograste en la última etapa.
  • Salud: Mantenete activo con actividades que te conecten con el disfrute y el movimiento suave.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Amor: Un día óptimo para el autocuidado y para reconectarte con tus verdaderas necesidades afectivas.
  • Trabajo: Soltá el afán de control; la productividad también requiere espacios de desconexión.
  • Salud: Regalate momentos de silencio y descanso reparador para arrancar la semana con fuerza.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Amor: El clima astral favorece los encuentros grupales, los paseos y las conversaciones enriquecedoras.
  • Trabajo: Se consolidan lazos con amistades que podrían darte nuevas perspectivas para tus proyectos.
  • Salud: Mantené el equilibrio entre los momentos de reunión y el tiempo para tu propio descanso.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Amor: La autenticidad y la empatía afianzarán tus vínculos más importantes durante este feriado.
  • Trabajo: Visualizá tus metas profesionales a mediano plazo sin la presión de la rutina diaria.
  • Salud: Canalizá tus emociones a través de pasatiempos creativos o contacto con la naturaleza.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Amor: Tu espíritu optimista impulsará propuestas divertidas para disfrutar al máximo del feriado.
  • Trabajo: Tiempo propicio para proyectar futuras escapadas, viajes o capacitaciones personales.
  • Salud: Realizá ejercicios de estiramiento para aliviar tensiones en la espalda y piernas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Amor: Profundizarás el entendimiento en tus relaciones a través de charlas sinceras y sin apuros.
  • Trabajo: Confiá en que todo está ordenado para mañana y permitite disfrutar plenamente del día libre.
  • Salud: Dale prioridad absoluta al reposo físico para liberar el estrés acumulado.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Amor: Un clima de armonía y entendimiento mutuo reforzará la complicidad en tu vida afectiva.
  • Trabajo: Intercambiar opiniones relajadas te aportará miradas frescas para encarar los próximos días.
  • Salud: Asegurate de mantenerte bien hidratado y realizar actividades al aire libre.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Amor: Pequeños detalles y demostraciones de afecto generarán un ambiente muy especial con los tuyos.
  • Trabajo: Reorganizar sutilmente tus espacios te ayudará a retomar la rutina de mañana con serenidad.
  • Salud: Regalate tiempo para descansar sin culpas y recuperar tu centro emocional.

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