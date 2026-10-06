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Importante avance en Diputados: dictamen unificado permitirá a las cooperativas acceder al Certificado MiPyME

Las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos y Mutuales consensuaron la reforma que elimina trabas burocráticas y otorga igualdad de condiciones financieras e impositivas respecto del resto de las Empresas.

6 de octubre 2026 · 15:02hs
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Certificado MiPyME. Cooperativas obtendrán el Certificado MiPyME para igualar condiciones financieras.

Certificado MiPyME. Cooperativas obtendrán el Certificado MiPyME para igualar condiciones financieras.
Avance legislativo. Dictamen unificado en Diputados busca eliminar trabas burocráticas y promover la economía social.

Avance legislativo. Dictamen unificado en Diputados busca eliminar trabas burocráticas y promover la economía social.

En una jornada clave para el sector de la economía social, la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas conjuntamente con la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación lograron consensuar hoy el dictamen del proyecto de ley que busca otorgar de manera explícita el Certificado MiPyME a las cooperativas de todo el país.

La iniciativa, impulsada originalmente desde la presidencia de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas fue producto del trabajo conjunto con otras 4 iniciativas presentadas por todos los bloques integrantes de la comisión junto a entidades representativas , de todo el país, del sector cooperativo, quienes consensuaron la modificación directa sobre el artículo 2 de la Ley 24.467 (Pequeñas y Medianas Empresas). El objetivo central de la reforma es habilitar legalmente a las entidades reguladas por la Ley 20.337 para que puedan tramitar y obtener esta certificación, superando las barreras normativas actuales.

Avance legislativo. Dictamen unificado en Diputados busca eliminar trabas burocr&aacute;ticas y promover la econom&iacute;a social.

Avance legislativo. Dictamen unificado en Diputados busca eliminar trabas burocráticas y promover la economía social.

"Este dictamen representa un paso de suma importancia para el cooperativismo argentino, ya que actualmente muchas entidades enfrentan trabas burocráticas severas para encuadrar en los beneficios de fomento productivo", destacó el diputado Pablo Farias.

LEER MÁS: Farías impulsa en el Congreso un alivio fiscal para las pymes ante el aumento de los embargos de Arca

Con la obtención del Certificado MiPyME, las cooperativas reguladas podrán acceder a los mismos beneficios competitivos que hoy reciben las empresas comerciales tradicionales en Argentina, destacándose:

  • Ventajas impositivas: Reducción y alivios en la carga tributaria según la categoría correspondiente.

  • Líneas de financiamiento: Acceso directo a créditos y tasas subsidiadas de fomento productivo.

  • Programas de fomento: Inclusión en herramientas estatales destinadas exclusivamente al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados con el fin de convertirse formalmente en ley y saldar una demanda histórica del sector cooperativo nacional.

Diputados dictamen Cooperativas certificado
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