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El Puerto de Santa Fe embarca otras 8.000 toneladas de soja y ya movilizó más de 110.000 toneladas en lo que va del año

La terminal provincial realiza una nueva operación de cabotaje con destino a Timbúes. En el primer semestre de 2026, más de 43.000 toneladas fueron transportadas por vía fluvial, lo que permitió evitar la circulación de más de 1.500 camiones por las rutas santafesinas.

2 de julio 2026 · 19:19hs
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El Puerto de Santa Fe embarca otras 8.000 toneladas de soja y ya movilizó más de 110.000 toneladas en lo que va del año

El Puerto de Santa Fe embarca otras 8.000 toneladas de soja y ya movilizó más de 110.000 toneladas en lo que va del año

El Puerto de Santa Fe continúa consolidando su recuperación operativa con un nuevo embarque de 8.000 toneladas de soja, que se realiza entre este jueves y el viernes con destino a la terminal de Dreyfus, en Timbúes. La operación se suma al crecimiento registrado durante el primer semestre del año, período en el que la terminal provincial movilizó más de 110.000 toneladas de granos.

La carga será transportada mediante el remolcador R.E. Recoleta y las barcazas Paraná Towage I y Flotar Cristina. Del total embarcado, 4.000 toneladas pertenecen a la Cooperativa Videla y las otras 4.000 a la Cooperativa San Justo.

El presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe, Leandro González, destacó que el nuevo movimiento refleja la recuperación de la actividad portuaria y el compromiso del sector productivo.

"Este embarque es el reflejo del trabajo de empresas familiares y de productores que todos los días apuestan por generar valor y empleo", afirmó.

Además, recordó que la reactivación del puerto forma parte de una política impulsada por el Gobierno provincial.

"El gobernador Maximiliano Pullaro nos planteó desde el inicio de la gestión que el puerto debía volver a estar al servicio de la producción y del entramado productivo de la provincia y la región", sostuvo.

Menos camiones en las rutas

Uno de los aspectos que resaltó González es el impacto que tiene el transporte fluvial sobre la logística provincial. Según explicó, esta operación equivale a retirar alrededor de 300 camiones de las rutas santafesinas, con beneficios en materia de seguridad vial, reducción de emisiones y menores costos logísticos.

En esa línea, aseguró que el objetivo es continuar fortaleciendo la actividad de la terminal.

"Vamos a seguir impulsando que las cargas salgan desde aquí, con una visión logística y estratégica. La decisión del gobernador Pullaro, junto con el ministro Gustavo Puccini, es invertir para recuperar el valor del Puerto de Santa Fe y convertirlo nuevamente en una herramienta al servicio del desarrollo productivo", afirmó.

Más de 110.000 toneladas movilizadas en seis meses

Con este nuevo embarque, el Puerto de Santa Fe superó las 110.000 toneladas de granos movilizadas durante el primer semestre de 2026, de las cuales más de 43.000 toneladas fueron transportadas por vía fluvial.

De acuerdo con los datos del Ente Administrador, ese volumen de carga permitió evitar la circulación de más de 1.500 camiones por las rutas provinciales, contribuyendo a mejorar la seguridad vial, reducir costos logísticos y disminuir el impacto ambiental.

Desde el organismo señalaron que estos resultados consolidan al Puerto de Santa Fe como un nodo estratégico para la logística agroindustrial del centro del país, fortaleciendo además su integración con el complejo agroexportador del Gran Rosario a través del sistema de transporte por la vía navegable.

En paralelo, el Ente Administrador continúa ejecutando obras e inversiones para modernizar la infraestructura portuaria, optimizar los servicios y ampliar la competitividad de la terminal, con el objetivo de seguir posicionando al puerto como una herramienta clave para el desarrollo productivo de la provincia.

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