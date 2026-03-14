Israel advirtió que la guerra con Irán entró "en su fase decisiva"

“Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”, señaló el ministro de Defensa, Israel Katz.

Tropas israelíes se reúnen en una zona de concentración, en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió este sábado el conflicto bélico con Irán entró “en su fase decisiva”.

A través de un mensaje televisivo, Katz manifestó: “Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (iraní) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní”.

Conforme a la información del sitio DW, el titular de esa cartera señaló que “solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”.

Sin embargo, precisó que los bombardeos conjuntos con los Estados Unidos “se intensificarán” y “se prolongarán todo lo que sea necesario”.