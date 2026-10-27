Jeep presentó el Avenger en Argentina: el nuevo SUV pequeño que incorpora tecnología mild hybrid

Jeep presentó oficialmente en Argentina el Avenger, su nuevo SUV pequeño y el primer vehículo electrificado que la marca comercializa en el país. El modelo se posiciona como la propuesta más accesible de la marca desarrollada por Stellantis para América del Sur.

Jeep presentó oficialmente en Argentina el Avenger, su nuevo SUV pequeño y el primer vehículo electrificado que la marca comercializa en el país.

Con una longitud de 4,08 metros , el Jeep Avenger se ubica por debajo del Renegade y apunta especialmente al uso urbano, con dimensiones que favorecen la maniobrabilidad en ciudad , aunque mantiene el característico diseño aventurero de la marca.

El nuevo SUV cuenta con una distancia entre ejes de 2,55 metros , una medida que contribuye a la distribución del espacio interior y a la estabilidad durante la marcha. Ofrece cinco plazas y un baúl con una capacidad cercana a los 364 litros .

Jeep Avenger: motor 1.0 turbo y tecnología mild hybrid

El Jeep Avenger llega a la Argentina con motorización mild hybrid, combinando un motor de combustión 1.0 turbo T200 de 120 CV, utilizado por distintos modelos del grupo Stellantis, con un sistema eléctrico de 12 voltios.

Esta tecnología permite que el sistema eléctrico asista al motor térmico en determinadas condiciones de funcionamiento. A diferencia de un híbrido convencional o de un vehículo completamente eléctrico, el Avenger no está diseñado para circular únicamente utilizando energía eléctrica.

El sistema permite recuperar energía durante las desaceleraciones, asistir al motor de combustión y contribuir a reducir el consumo de combustible.

gentileza

Tres versiones para el mercado argentino

El nuevo Jeep Avenger se ofrece en Argentina en tres niveles de equipamiento: Altitude, Longitude y Limited.

La versión Altitude incorpora seis airbags, frenado autónomo de emergencia, cámara y sensores de estacionamiento traseros. También cuenta con llantas de aleación de 16 pulgadas, tablero de instrumentos digital de 7 pulgadas y un sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas.

Por su parte, la versión Longitude agrega equipamiento orientado al confort y la practicidad, como climatizador automático, cargador inalámbrico para teléfonos y acceso sin llave. También incorpora llantas de 17 pulgadas, control de velocidad crucero adaptativo y asientos tapizados en una combinación de cuero y tela.

En lo más alto de la gama se encuentra el Jeep Avenger Limited, que suma un paquete de asistencias a la conducción ADAS de nivel 2, luces Matrix LED y techo panorámico con apertura.

Además, ofrece tapizado de cuero, tablero digital de 10,25 pulgadas, llantas de 18 pulgadas e integración de ChatGPT.

El Jeep Avenger incorpora ChatGPT

Uno de los elementos tecnológicos más destacados del nuevo SUV es la integración de inteligencia artificial mediante ChatGPT.

El sistema se incorpora al vehículo, aunque todavía no fueron detalladas todas las características específicas y funciones que tendrá esta herramienta en las unidades destinadas al mercado argentino.

Seguridad y asistencias a la conducción

En materia de seguridad, uno de los principales diferenciales del Avenger es la incorporación del paquete de sistemas ADAS de nivel 2, disponible en la versión Limited.

Estas tecnologías incluyen funciones destinadas a mantener la distancia con otros vehículos, advertir sobre determinados riesgos y asistir al conductor en situaciones específicas, de acuerdo con la configuración de cada versión.

De esta manera, Jeep busca posicionar al Avenger como una alternativa que combina dimensiones compactas para la ciudad, diseño aventurero, electrificación y tecnología de asistencia a la conducción.

Cuánto cuesta el Jeep Avenger en Argentina

El nuevo Jeep Avenger se comercializa en Argentina con los siguientes precios: