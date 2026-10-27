Uno Santa Fe | Unión | Unión

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

El club que milita en el Torneo Federal A oficializó el reclamo por la deuda que el Tate mantiene por la adquisición del pase de Diego Armando Díaz

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 11:43hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Sportivo Las Parejas intimó a Unión por la deuda que el Tate mantiene por la compra del 80% de Diego Díaz.

Prensa Unión

Sportivo Las Parejas intimó a Unión por la deuda que el Tate mantiene por la compra del 80% de Diego Díaz.

A fines de diciembre de 2025, Unión hizo oficial la compra del 80% de los derechos económicos de Diego Armando Díaz y el jugador firmó contrato hasta diciembre del 2028.

Sportivo Las Parejas intimó a Unión

Si bien el club no brindó detalles puntuales respecto al monto de la operación, se supo de manera extraoficial, que la dirigencia rojiblanca acordó un plan de pago de seis cuotas de 25.000 dólares, por un total de 150.000 dólares.

Lo cierto es que Unión no cumplió con el plan de pago y este martes Radio Gol 96.7 informó que Sportivo Las Parejas oficializó el reclamo, iniciando un expediente formal ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La realidad indica que hasta el presente, Unión solo abonó una cuota y media (equivalente a 37.500 dólares), dejando un saldo importante y que ya venció según los plazos estipulados.

LEER MÁS: Luis Spahn: "Unión es el club que más informa del fútbol argentino"

Por ello, Sportivo Las Parejas elevó el reclamo pertinente, ante la falta de respuestas por parte de la dirigencia rojiblanca. Y además se menciona que estaría molesto con Unión por el pase del DAD a Patronato.

Y es que Unión informó que se lo cedía a préstamo a Patronato sin cargo. Pero las autoridades del club del sur provincial confirmaron que el Rojiblanco sí percibió un cargo económico por ceder al futbolista al equipo entrerriano.

Así las cosas, se profundizó el malestar entendiendo que Unión cobró un dinero por el préstamo del jugador, mientras no achicó la deuda que mantiene por la adquisición del 80% del pase.

Unión Sportivo Las Parejas Diego Armando Díaz
Noticias relacionadas
Unión suma 20 partidos consecutivos recibiendo goles.

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

union visita a newells con la ilusion renovada: cuando juega por la fecha 15 del clausura

Unión visita a Newell's con la ilusión renovada: cuándo juega por la fecha 15 del Clausura

Unión recibe a Estudiantes de La Plata.

Así se encuentra el historial entre Unión y Estudiantes de La Plata

union-estudiantes: los antecedentes de pablo dovalo y el historial de ambos equipos

Unión-Estudiantes: los antecedentes de Pablo Dóvalo y el historial de ambos equipos

Lo último

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Último Momento
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Ovación
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Luis Spahn: Unión es el club que más informa del fútbol argentino

Luis Spahn: "Unión es el club que más informa del fútbol argentino"

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026