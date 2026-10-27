Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

El club que milita en el Torneo Federal A oficializó el reclamo por la deuda que el Tate mantiene por la adquisición del pase de Diego Armando Díaz

Sportivo Las Parejas intimó a Unión por la deuda que el Tate mantiene por la compra del 80% de Diego Díaz.

A fines de diciembre de 2025, Unión hizo oficial la compra del 80% de los derechos económicos de Diego Armando Díaz y el jugador firmó contrato hasta diciembre del 2028.

Si bien el club no brindó detalles puntuales respecto al monto de la operación , se supo de manera extraoficial, que la dirigencia rojiblanca acordó un plan de pago de seis cuotas de 25.000 dólares, por un total de 150.000 dólares.

Lo cierto es que Unión no cumplió con el plan de pago y este martes Radio Gol 96.7 informó que Sportivo Las Parejas oficializó el reclamo, iniciando un expediente formal ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La realidad indica que hasta el presente, Unión solo abonó una cuota y media (equivalente a 37.500 dólares), dejando un saldo importante y que ya venció según los plazos estipulados.

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Por ello, Sportivo Las Parejas elevó el reclamo pertinente, ante la falta de respuestas por parte de la dirigencia rojiblanca. Y además se menciona que estaría molesto con Unión por el pase del DAD a Patronato.

Y es que Unión informó que se lo cedía a préstamo a Patronato sin cargo. Pero las autoridades del club del sur provincial confirmaron que el Rojiblanco sí percibió un cargo económico por ceder al futbolista al equipo entrerriano.

Así las cosas, se profundizó el malestar entendiendo que Unión cobró un dinero por el préstamo del jugador, mientras no achicó la deuda que mantiene por la adquisición del 80% del pase.