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McDonald's Run 2026: nuevo récord de inscripciones y 6.500 participantes en su primera edición mixta

Bajo el lema “Hoy corren todos”, la edición 2026 marcó una nueva etapa en la historia del evento y contó con Atomik como sponsor deportivo y técnico, a cargo del diseño y la producción de la remera oficial.

27 de octubre 2026 · 11:45hs
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McDonalds Run 2026

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McDonald's Run 2026

McDonald's celebró una nueva edición de McDonald's Run logrando un récord de inscripciones, cupos agotados y más de 6.500 participantes que se reunieron el domingo 25 de octubre en el Vial Costero de Vicente López.

Por primera vez en su historia, y bajo el concepto “Hoy corren todos”, la carrera adoptó un formato mixto, convocando a personas de diferentes edades y niveles de experiencia para disfrutar de una jornada que tuvo como protagonistas al deporte, el movimiento y la energía colectiva.

La carrera contó con circuitos de 5 y 10 kilómetros, que reunieron tanto a corredores experimentados como a quienes eligieron McDonald's Run para vivir su primera experiencia. Esta edición contó además con la participación de Atomik como main sponsor, marca encargada del diseño y la producción de la remera oficial del evento.

Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados , expresó: “Estamos muy orgullosos de la convocatoria que tuvo esta edición de McDonald's Run. Haber agotado los cupos y reunido a más de 6.500 personas en nuestra primera carrera mixta nos impulsa a seguir promoviendo el deporte y generando espacios donde todos puedan participar y disfrutar de esta experiencia”.

Por su lado, Lucas Getti, Gerente de Marketing de Atomik, confesó: "Estamos muy felices de haber sido Main Sponsor de McDonald’s Run 2026. Esta alianza reafirma nuestro compromiso con el deporte y el movimiento como formas de conectar, compartir y construir nuevas experiencias. Ser parte de esta primera edición mixta, que reunió a miles de corredores, refleja el espíritu de la marca y nuestra manera de vivir el deporte”.

Con esta nueva edición, McDonald's Run reafirmó su compromiso como un espacio de encuentro alrededor del deporte, donde cada participante pudo vivir la carrera a su manera. Desde quienes buscaron superar sus propias marcas hasta quienes se animaron a correr por primera vez, todos formaron parte de una jornada que celebró el movimiento y la posibilidad de compartir nuevos desafíos.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.

récord inscripciones McDonald’s
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