El Cacique Medina cuestionó el arbitraje tras la derrota de Estudiantes ante Unión

El entrenador del Pincha reclamó por una supuesta falta sobre Adolfo Gaich en la jugada del empate tatengue, en un partido que terminó con triunfo rojiblanco por 3-1.

Estudiantes se marchó de Santa Fe con una derrota por 3-1 frente a Unión, en un encuentro marcado por el desgaste acumulado tras conseguir el pase a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo. Después del partido, el cuerpo técnico encabezado por Alexander Medina puso el foco en una acción que consideró determinante: la jugada previa al primer gol del conjunto local, en la que entendió que existió una infracción contra Adolfo Gaich.

Estudiantes reclamó una falta en la jugada del empate de Unión

Tras las expulsiones de Medina y de su ayudante Fernando Machado, Sebastián Grazzini fue quien habló ante los medios. El integrante del cuerpo técnico explicó que revisaron las imágenes en el vestuario y manifestó su desacuerdo con la decisión arbitral en la acción que derivó en la igualdad del Tatengue.

“Con respecto al arbitraje que estuvimos viendo ahí adentro del vestuario, nos parece que hubo infracción, pero bueno, nada, a levantarse”, expresó Grazzini al referirse a la jugada que generó el reclamo del Pincha.

La polémica se produjo en un encuentro en el que Estudiantes había comenzado mejor después de ponerse en ventaja, pero no logró sostener el control. Según el análisis del ayudante, el equipo platense recibió dos golpes en momentos clave y tuvo dificultades para recuperarse ante la reacción del conjunto santafesino.

El desgaste por la Copa Libertadores, otro factor señalado por el Pincha

Además de la controversia arbitral, Grazzini reconoció que el esfuerzo realizado ante Flamengo tuvo consecuencias en el rendimiento del equipo. La serie por las semifinales de la Libertadores implicó una exigencia física y mental importante, a la que se sumaron los viajes y el escaso tiempo de recuperación.

El ayudante de Medina aclaró, de todos modos, que ese contexto no debía utilizarse como excusa para explicar la caída. Estudiantes deberá recuperarse rápidamente y pasar página, con la final de la máxima competencia continental como uno de los grandes objetivos de la temporada.