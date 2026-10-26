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Horror en Chaco: hallaron muertos a tres niños en una laguna

Habían sido reportados como desaparecidos y tras varias horas de búsqueda los niños fueron encontrados sin vida en una laguna de Corzuela

26 de octubre 2026 · 19:43hs
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Los niños fueron identificados como Bairon Sebastián Valdez

Los niños fueron identificados como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, de 4
Horror en Chaco: hallaron muertos a tres niños en una laguna

Una profunda tragedia enluta a la localidad Corzuela en la provincia de Chaco tras confirmarse el hallazgo sin vida de tres niños de cinco, cuatro y cuatro años, en una laguna de la zona. Los nenes habían sido reportados como desaparecidos en la tarde del domingo, lo que motivó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y vecinos.

El alerta se activó luego de que los familiares de los pequeños denunciaron ante la comisaría local que se habían ausentado de su domicilio, ubicado en el barrio Obrero, y no regresaban.

La denuncia fue radicada por el padre de dos de los niños, quien manifestó que había dejado a sus hijos y a su sobrino al cuidado de su suegra mientras viajaba a Las Breñas por un familiar enfermo. Al regresar, cerca de las 19.30, le informaron que los nenes habían salido del domicilio y se desconocía su paradero.

A partir de ese momento, la Policía del Chaco, junto a personal de Bomberos y distintas unidades policiales, montó un rastrillaje contrarreloj por las inmediaciones y zonas rurales cercanas.

Con el correr de las horas, los rescatistas localizaron los cuerpos en una represa cercana. Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de cinco años; Román Bautista Valdez y Josué Cáceres, ambos de cuatro años.

El dato clave llegó a través del testimonio desesperado de vecinos de la zona, quienes advirtieron haber visto a los tres chiquitos merodeando cerca del peligroso espejo de agua. A raíz de ese aviso, se activó la intervención en el sector y tras inspeccionar la laguna, Bomberos Voluntarios terminaron rescatando del agua los cuerpos de los tres pequeños.

La fiscal María Rafart Antón intervino en el caso y ordenó el traslado urgente de los cuerpos al hospital local, a la espera del móvil tanatológico de Charata y de los peritos del Gabinete Científico, quienes deberán determinar con exactitud qué pasó en el lugar y cómo se desencadenó este hecho desgarrador.

El hallazgo de los nenes en la laguna fue el domingo por la noche

El trágico hecho ocurrió este domingo por la tarde cuando tres niños de 4 y 5 años fueron reportados como desaparecidos. Desde ese momento se desarrollaron diversos rastrillajes, los cuales concluyeron en horas de la noche con la aparición de los pequeños sin vida dentro de una laguna.

Los menores fueron identificados como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, de 4.

Desde el medio Radio Mocovi informaron que el padre de los dos hermanos había informado que se ausentó de la localidad para atender a un familiar enfermo, por lo que dejó a los menores al cuidado de su suegra.

El Equipo de Investigación Fiscal N.° 3, a cargo de Gabriela Rafart Antón, quedó a cargo de las diligencias para determinar cómo sucedió el hecho. Se ordenaron las autopsias.

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