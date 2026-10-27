Colón: La disyuntiva que se le plantea a Iván Delfino de cara al partido del sábado

El Sabalero enfrentará a Defensores de Belgrano a partir de las 18 y jugará conociendo los resultados de los otros rivales

El DT de Colón Iván Delfino y la decisión de poner todo o preservar jugadores.

El próximo sábado, Colón recibirá a Defensores de Belgrano, cerrando la última fecha del Torneo de la Primera Nacional . Y si bien el Sabalero mantiene la expectativas de seguir subiendo en la tabla, a Iván Delfino se le presenta una encrucijada.

La misma tiene que ver con la formación que el entrenador pondrá en cancha , ya que Colón está obligado a ganar para ver si puede subir en la tabla, dado que tiene chances de quedar 3º.

La disyuntiva que se le presenta a Iván Delfino

Pero no depende de sí mismo, para que eso suceda, el Sabalero tendría que ganar y que no lo hagan Deportivo Madryn y Deportivo Morón.

O en su defecto, empatar contra Defensores de Belgrano y que los otros dos equipos pierdan. El Sabalero está 5º con 57 unidades, Deportivo Madryn 4º con 57 unidades pero mejor diferencia de gol y Deportivo Morón 3º con 58 puntos.

Por ello, Colón no puede darse el lujo de perder puntos y tiene que poner lo mejor que tiene. Sin embargo, existe un dato que es clave para ver qué decisión toma Iván Delfino.

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Y es que Deportivo Morón recibirá a Ciudad de Bolívar a partir de las 15.30, mientras que Deportivo Madryn visitará a Acassuso (ya descendió) desde las 15.

Es decir que Colón saldrá a jugar el partido con Defensores Belgrano conociendo ambos resultados. Y en consecuencia habrá que ver si el DT sabalero guarda jugadores, en caso de que no pueda modificar su posición en la tabla de la Zona A.

Por lo cual, sería lógico que Delfino preserve algunos futbolistas, en caso de que Deportivo Madryn y Deportivo Morón ganen sus respectivos partidos, para tenerlos en plenitud a la hora de afrontar el Reducido.