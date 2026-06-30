El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una masa de origen polar avanzará desde la Patagonia hacia el centro y norte argentino, con heladas intensas y un marcado descenso térmico.

Julio comienza con aire antártico: el frío se intensificará desde este miércoles en todo el país.

Julio comienza en Argentina con el ingreso de aire antártico, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . El organismo nacional indicó que “una masa de aire muy frío ya comenzó a afectar a la Patagonia, con intensas nevadas, y avanzará hacia el centro y norte del país durante las próximas horas”.

Según difundió en las redes sociales del SMN el meteorólogo Ignacio López Amorín, esa entrada de aire antártico “se irá trasladando a todo el territorio nacional”.

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“Esta entrada de aire antártico se explica por la combinación de dos sistemas principales: un sistema de alta presión que, por su circulación, genera viento del sur sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, y un sistema de baja presión ubicado en el océano Atlántico, cerca de las Islas Malvinas. La interacción entre ambos refuerza el ingreso de aire desde el sector sur, directamente desde la Antártida hacia la zona continental”, detalló el experto.

Miércoles helado

Ese aire frío llegará este miércoles a la zona central del país, provocará la rotación del viento al sur y aumentará la probabilidad de chaparrones de nieve sobre las sierras de San Luis y de Córdoba.

El meteorólogo además indicó que hacia la mañana del jueves el ingreso de aire frío se intensificará aún más con la presencia de un anticiclón sobre la zona central del país.

Se prevén heladas durante el jueves y el viernes en toda la región central, con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C bajo cero y los 0 °C en la llanura pampeana, el sur del Litoral y la provincia de Córdoba.

El frío también alcanzará al norte argentino entre el jueves y el viernes, con un marcado descenso de la temperatura.