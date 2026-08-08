El frío se hace sentir en Santa Fe: así estará el tiempo durante el fin de semana Con cielo despejado, sol y apenas 8,6° a las 9 de la mañana, Santa Fe transita un sábado frío y estable. El pronóstico anticipa mínimas de 4° para el domingo y condiciones similares durante lunes y martes. 8 de agosto 2026 · 09:29hs

José Busiemi

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada y a puro sol, fresca y con una temperatura de 8.6º y una térmica de 7.8° a las 9 de la mañana. Máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el avance de un nuevo sistema frontal frío desde la zona central del país, que aportará una nueva masa de aire frío y seco, con rotación de vientos a dirección sur/suroeste, en toda la región. Esta situación, mantiene las condiciones buenas y estables, permitiendo que las jornadas se presenten, despejadas, con muy leve nubosidad y descenso de los registros térmicos en los próximos días.

Domingo con cielo con ligera nubosidad a soleado y condiciones estables. Temperaturas mínimas en descenso, 4° y máximas con poco cambio, 16°. Vientos moderados predominantes del sector suroeste

En tanto el lunes se espera cielo algo nublado a soleado con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 6° y máxima 14°. Vientos moderados del sector sureste, rotando por momentos a moderados del sector este. Por último, martes algo nublado y con condiciones estables. Temperaturas mínimas en suave ascenso, 7° y máximas con poco cambio, 14°. Vientos moderados del sector este/sureste. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional