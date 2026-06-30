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Santa Fe tendrá una semana estable, pero con el regreso del frío intenso desde el jueves

El martes comenzó con cielo despejado y 7°. Si bien el tiempo se mantendrá estable, una nueva masa de aire frío provocará un descenso de las máximas y mínimas en los próximos días.

30 de junio 2026 · 07:25hs
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Santa Fe tendrá una semana estable, pero con el regreso del frío intenso desde el jueves

José Busiemi

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, fría y con una temperatura de 7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se mantiene una configuración de masas de aire muy similar a la de ayer, con predominio de un sistema de alta presión en la región y corrientes frías superficiales desde el sur/suroeste. No obstante ello en altura se observa un cambio en el aporte, dado el ingreso de aire algo más cálido y seco desde el oeste, mientras que en superficie debería ingresar aire algo más cálido desde el este/noreste durante el transcurso de la jornada, mientras que por la patagonia se observa el avance de una nueva masa de aire frío. Esta situación genera que nuevamente tengamos una jornada fría, de condiciones buenas y estables, con poca variación de las temperaturas y alguna probabilidad de bancos de nieblas o neblinas.

Miércoles con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 5º y suave descenso de las máximas, 15º. Vientos leves del sector este/noreste, cambiando a moderados del sur/sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 4º y descenso algo más marcado de las máximas, 12º. Vientos moderados a regulares del sector sur/sureste, rotando al sureste con descenso gradual de su intensidad.

Por último se espera un viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 2º y poco cambio de las máximas, 11º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe frío jueves
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