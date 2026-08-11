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Santa Fe tendrá varios días fríos y nublados: cuándo llegan las lluvias y cuánto marcará el termómetro

El frío continuará durante los próximos días en Santa Fe, con máximas que no superarán los 15°. El pronóstico anticipa cielo nublado y posibles lluvias débiles y dispersas o lloviznas entre miércoles y jueves

11 de agosto 2026 · 07:34hs
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Santa Fe tendrá varios días fríos y nublados: cuándo llegan las lluvias y cuánto marcará el termómetro

José Busiemi

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fría y con una temperatura de 8.9º y una térmica de 7.6° a las 7.30 de la mañana. Máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el desarrollo de un sistema de baja presión sobre las costas chilenas el cual comienza a reconfigurar el ingreso de las masas de aire al continente, de manera que en nuestra región las jornadas si bien se mantienen estables, presentan un aumento en la nubosidad con posibilidades de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada de mañana miércoles, acompañando una reconfiguración de las masas de aire donde debería comenzar a prevalecer el ingreso de aire desde el sur/sureste. Respecto de las temperaturas, no se esperan cambios demasiado significativos durante los próximos días, no obstante ello, las máximas deberían descender levemente permitiendo jornadas con baja amplitud térmica.

Miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones estables y la posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 8º, suave descenso de las máximas, 12º y poca amplitud térmica. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sur por momentos.

En tanto el jueves se espera cielo nublado a parcialmente nublado y con condiciones estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio y baja amplitud térmica: mínima 9º y máxima 11º. Vientos moderados del sector sur/sureste.

Por último, el viernes se espera una jornada nublada a parcialmente nublada, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 9º, suave ascenso de las máximas, 15º y poca amplitud térmica. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe frío lluvias
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