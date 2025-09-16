Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Desde Defensa del Consumidor de la provincia alertaron por nuevos intentos de estafas dirigidos a jubilados vía digital. El gobierno de Santa Fe activó el protocolo de prevención, pero llamó a extremar los cuidados.

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini, advirtió sobre una maniobra detectada en los últimos días, cuando un vecino logró frustrar el intento de vaciamiento de su cuenta bancaria tras recibir comunicaciones fraudulentas que aparentaban ser parte de un programa de incentivos.

“El estafador, identificado como “Shell”, se presentó como operador de atención al cliente de una reconocida empresa de combustibles, con identidad visual predominante en rojo y amarillo. A través de mensajes por WhatsApp, solicitaba que la persona respondiera con la palabra “OK” para activar supuestos beneficios. El objetivo era inducir la apertura de una cuenta y obtener credenciales bancarias y datos sensibles”, relató la titular del área, Valeria Schvartz.

La persona afectada relató que recibió mensajes que imitaban una campaña de descuentos y que linkeaban a perfiles de redes sociales. Se le pedía abrir una cuenta y compartir información personal. Al advertir inconsistencias en la comunicación, decidió no avanzar con la operación y puso a disposición los detalles del intento de estafa para contribuir a la prevención.

Este tipo de maniobra imita páginas de comercios reconocidos, perfiles en redes sociales y promete ventajas exclusivas, orientadas principalmente a adultos mayores. Los delincuentes recurren a tácticas de urgencia, como frases del tipo “promoción por tiempo limitado”, para inducir a las personas a confirmar códigos o ingresar a enlaces maliciosos. Así acceden a billeteras digitales, realizan transferencias o incluso gestionan créditos a nombre de la víctima.

¿Por qué a jubilados?

Esta modalidad se dirige especialmente a jubilados y pensionados por su alta exposición a beneficios sociales, su confianza en canales institucionales y, en muchos casos, su menor familiaridad con entornos digitales. “Los estafadores aprovechan esa expectativa de recibir subsidios, descuentos o promociones oficiales para inducir respuestas rápidas y obtener información confidencial. Además, muchas personas mayores utilizan canales como WhatsApp o SMS para comunicarse, lo que los convierte en blanco frecuente de este tipo de fraudes”, alertó Schvartz.

¿Qué es el phishing?

El phishing es una técnica de estafa digital que consiste en hacerse pasar por empresas, organismos públicos o contactos conocidos para obtener datos sensibles como contraseñas, números de tarjeta o accesos a cuentas. Se realiza a través de correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales o llamadas telefónicas, simulando beneficios, alertas urgentes o premios falsos. En muchos casos, los delincuentes crean páginas web falsas y envían mensajes que inducen a ingresar datos o hacer clic en enlaces maliciosos. También utilizan frases como “su cuenta fue bloqueada” o “ganó un premio” para generar urgencia y captar la atención de la víctima.

Desde el Gobierno de Santa Fe se activó el protocolo de prevención y se reforzó la articulación con la Red Provincial de Oficinas Municipales y Comunales de Información al Consumidor, con el objetivo de brindar asistencia inmediata y evitar nuevas víctimas.

Recomendaciones clave

Algunos consejos para evitar caer en estas estafas, son las siguientes:

►No compartir contraseñas, códigos ni información personal por redes, llamadas o mensajes.

►Verificar siempre la fuente oficial de cualquier promoción o incentivo.

►No atender llamados sospechosos ni responder correos electrónicos no verificados.

►Cambiar claves de acceso ante cualquier sospecha y evitar redes públicas para operaciones bancarias.

►Denunciar de inmediato ante el Ministerio Público Fiscal, el banco correspondiente y la oficina de Defensa del Consumidor más cercana.